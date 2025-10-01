Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

ROBERTO GILBERT MEDICO
El médico Roberto Gilbert.FREDDY RDORIGUEZ/EXPRESO

Roberto Gilbert asumió como principal en el CPCCS tras destitución de Gonzalo Albán

El CPCCS había otorgado 48 horas al consejero suplente Óscar Ayerve para que certifique su habilidad para asumir el cargo

El médico Roberto Gilbert Febres-Cordero fue principalizado este miércoles 1 de octubre de 2025 como consejero principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

RELACIONADAS

Gilbert asume el cargo tras la censura y destitución de Gonzalo Albán a cargo de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional por un supuesto incumplimiento de funciones.

Gilbert, además, disputaba el puesto con el consejero suplente Óscar Ayerve, a quien le correspondía ser principalizado por orden de prelación, pero tenía un impedimento para asumir el cargo.

Ayerve tenía 48 horas para certificar no tener inhabilidades para el cargo

El 24 de septiembre de 2025, el CPCCS otorgó a Ayerve 48 horas para que resuelva su inhabilidad para ejercer cargo público reportada por la Corporación Financiera Nacional (CFN).

RELACIONADAS

Ayerve debía presentar el certificado que confirme el levantamiento del impedimento para poder proceder con su acción de personal y así principalizarse en reemplazo de Albán.

No obstante, aunque presentó varias fojas sobre las irregularidades en su caso, el CPCCS determinó que Ayerve no logró certificar no tener ningún impedimento.

óscar Ayerve
El vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana Óscar Ayerve no ha podido ni ingresar al CPCCS.Foto: Angelo Chamba/ Expreso

El caso de Ayerve escaló hasta la Fiscalía General del Estado

Previo a que Gilbert sea principalizado, Ayerve anunció que solicitará a la Fiscalía una indagación urgente, debido a indicios de una posible falsificación informática.

RELACIONADAS

“Se presume una posible intervención concertada entre funcionarios con acceso al módulo administrativo del Ministerio y otros interesados en el caso”, añadió.

Según explicó, la primera causal de impedimento fue registrada a las 19:57, como ‘deudores a entidades del sector público’; mientras que la segunda, a las 22:06, con la causal general.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. 10 empleos desde casa que pagan más de $43 la hora: descubre las oportunidades

  2. Francia aborda a un petrolero ruso por su presunta conexión con drones en Europa

  3. Uniones tempranas en Ecuador: 1 de cada 4 niñas se casa antes de los 18 años

  4. Dónde ver Mónaco vs Manchester City: Alineaciones y detalles | Champions League

  5. ¿Qué se celebra el 1 de octubre en Ecuador?

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Municipio de Guayaquil cambia las reglas para sacar permisos de instalación de rejas

  3. Xiaomi 17 Pro Max: Así es la seria competencia del iPhone 17

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  5. Paola Pabón niega uso de maquinaria de la prefectura en el paro nacional

Te recomendamos