¿Óscar Ayerve podrá principalizarse en el CPCCS? Esto es lo que deberá cumplir

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, le otorgó 48 horas para resolver su situación jurídica y ser principalizado

Óscar Ayerve ya fue posesionado por la Asamblea como consejero suplente del CPCCS.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) retomó sus sesiones este 24 de septiembre de 2025, aunque de manera incompleta, tras la destitución de Gonzalo Albán por parte de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional.

Para la sesión ordinaria 036 del Pleno, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, únicamente convocó a seis de los siete consejeros que conforman el máximo órgano de la institución, mientras se resuelve la situación jurídica de Óscar Ayerve, a quien por orden de prelación le corresponde principalizarse.

Gonzalo Albán, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Socia, enfrentó al Pleno de la Asamblea Nacional en el juicio político impulsado por el oficialismo. Fue censurado y destituido de su cargo, con 81 votos.



Lee más 👉 https://t.co/hgtwvOto2Z pic.twitter.com/VqGgdLYFKr — Diario Expreso (@Expresoec) September 22, 2025

Fantoni explicó la situación jurídica de Óscar Ayerve

Antes de iniciar la sesión, Fantoni explicó al Pleno que, tras la destitución de Gonzalo Albán, se iniciaron los procesos administrativos para principalizar al consejero suplente que, de acuerdo con la ley, deba asumir la vacante y cumpla con los requisitos establecidos.

Aunque reconoció que Ayerve es quien debería ser principalizado, aclaró que, tras la verificación de requisitos, mantiene un impedimento para ejercer cargo público reportado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) debido a una deuda.

En caso de persistir la inhabilidad de Ayerve, el siguiente en asumir el cargo sería Roberto Gilbert. CHRISTIAN VÁSCONEZ

Óscar Ayerve tiene 48 horas para resolver su impedimento

Pese al impedimento, Fantoni indicó que se notificó al consejero suplente Óscar Ayerve que dispone de 48 horas improrrogables para resolver la inhabilidad para ejercer cargo público reportada por la Corporación Financiera Nacional (CFN).

RELACIONADAS Óscar Ayerve pide a la Corte Constitucional verificar la destitución de David Rosero

Según indicó Fantoni, Ayerve deberá presentar el certificado que confirme el levantamiento del impedimento para poder proceder con su acción de personal y así principalizarse en el cargo vacante tras la destitución de Gonzalo Albán.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!