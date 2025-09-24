Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Óscar Ayerve presentó una acción de protección en contra de la posesión de David Rosero, como integrante del Consejo de Participación.
Óscar Ayerve ya fue posesionado por la Asamblea como consejero suplente del CPCCS.Foto: GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

¿Óscar Ayerve podrá principalizarse en el CPCCS? Esto es lo que deberá cumplir

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, le otorgó 48 horas para resolver su situación jurídica y ser principalizado

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) retomó sus sesiones este 24 de septiembre de 2025, aunque de manera incompleta, tras la destitución de Gonzalo Albán por parte de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional.

RELACIONADAS

Para la sesión ordinaria 036 del Pleno, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, únicamente convocó a seis de los siete consejeros que conforman el máximo órgano de la institución, mientras se resuelve la situación jurídica de Óscar Ayerve, a quien por orden de prelación le corresponde principalizarse.

Fantoni explicó la situación jurídica de Óscar Ayerve

Antes de iniciar la sesión, Fantoni explicó al Pleno que, tras la destitución de Gonzalo Albán, se iniciaron los procesos administrativos para principalizar al consejero suplente que, de acuerdo con la ley, deba asumir la vacante y cumpla con los requisitos establecidos.

RELACIONADAS

Aunque reconoció que Ayerve es quien debería ser principalizado, aclaró que, tras la verificación de requisitos, mantiene un impedimento para ejercer cargo público reportado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) debido a una deuda.

Roberto Gilbert
En caso de persistir la inhabilidad de Ayerve, el siguiente en asumir el cargo sería Roberto Gilbert.CHRISTIAN VÁSCONEZ

Óscar Ayerve tiene 48 horas para resolver su impedimento

Pese al impedimento, Fantoni indicó que se notificó al consejero suplente Óscar Ayerve que dispone de 48 horas improrrogables para resolver la inhabilidad para ejercer cargo público reportada por la Corporación Financiera Nacional (CFN).

RELACIONADAS

Según indicó Fantoni, Ayerve deberá presentar el certificado que confirme el levantamiento del impedimento para poder proceder con su acción de personal y así principalizarse en el cargo vacante tras la destitución de Gonzalo Albán.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cuenca acogió al Women Economic Forum 2025 y abrió puertas a la innovación

  2. Jhon Acurio deja Barcelona SC y emprende un nuevo reto en el fútbol mexicano

  3. Judicatura analiza la renuncia del juez Fabián Fabara; deja 202 causas pendientes

  4. Marcela Aguiñaga lanza Guayaquiléate con influencers y festivales en Guayaquil

  5. ¿Óscar Ayerve podrá principalizarse en el CPCCS? Esto es lo que deberá cumplir

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Paro nacional 2025: minuto a minuto de la protesta en Ecuador hoy, 24 de septiembre

  3. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  4. Toque de queda Ecuador hoy 22 de septiembre: horarios, restricciones y provincias

  5. ¿Qué pasó con el video de Catrina Sauvage? Ella afirma que fue una "estrategia"

Te recomendamos