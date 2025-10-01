Rectores se suman al llamado de la ONU y ofrecen apoyo para el diálogo nacional

El pronunciamiento respalda el llamado de la Oficina Sudamericana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

Las rectoras y rectores de diversas universidades ecuatorianas emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación ante el incremento de la violencia en el país y hacen un llamado urgente al diálogo como vía para superar la actual crisis social y política.

En el documento, las autoridades académicas advierten que la escalada de violencia amenaza la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la estabilidad del Estado de Derecho. En este contexto, subrayan la necesidad de fortalecer la democracia y rechazan cualquier intento de criminalizar la protesta social.

El pronunciamiento respalda el llamado de la Oficina Sudamericana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que instó a iniciar un diálogo urgente en Ecuador. En línea con esta exhortación, los rectores solicitan tanto al Gobierno como a los líderes sociales demostrar voluntad política para generar condiciones de confianza y abrir un proceso de conversaciones abiertas.

Universidades disponen espacios de diálogos

Asimismo, las universidades se comprometen a poner a disposición de la sociedad sus capacidades institucionales para facilitar espacios de diálogo y aportar información que contribuya a la resolución pacífica de los conflictos.

“El país no necesita más violencia, más muertes ni más violaciones a los derechos humanos para entender que el diálogo es la única salida a la confrontación”, concluye el comunicado.

