Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

las universidades se comprometen a poner a disposición de la sociedad sus capacidades institucionales para facilitar espacios de diálogo y aportar información
Las universidades se comprometen a poner a disposición de la sociedad sus capacidades institucionales para facilitar espacios de diálogo y aportar informaciónRedes sociales

Rectores se suman al llamado de la ONU y ofrecen apoyo para el diálogo nacional

El pronunciamiento respalda el llamado de la Oficina Sudamericana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

Las rectoras y rectores de diversas universidades ecuatorianas emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación ante el incremento de la violencia en el país y hacen un llamado urgente al diálogo como vía para superar la actual crisis social y política.

(Te puede interesar: Paro Nacional: cierre de vías por tramos entre Pichincha e Imbabura marcó la jornada)

En el documento, las autoridades académicas advierten que la escalada de violencia amenaza la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la estabilidad del Estado de Derecho. En este contexto, subrayan la necesidad de fortalecer la democracia y rechazan cualquier intento de criminalizar la protesta social.

El pronunciamiento respalda el llamado de la Oficina Sudamericana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que instó a iniciar un diálogo urgente en Ecuador. En línea con esta exhortación, los rectores solicitan tanto al Gobierno como a los líderes sociales demostrar voluntad política para generar condiciones de confianza y abrir un proceso de conversaciones abiertas.

RELACIONADAS
Feria de estudios universitarios
Las universidades se comprometen a poner a disposición de la sociedad sus capacidades institucionales para facilitar espacios de diálogo.CANVA

Universidades disponen espacios de diálogos

Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Álvarez: “La bendición más grande fue habernos ido a la mierda y pasar hambre”

Leer más

Asimismo, las universidades se comprometen a poner a disposición de la sociedad sus capacidades institucionales para facilitar espacios de diálogo y aportar información que contribuya a la resolución pacífica de los conflictos.

El país no necesita más violencia, más muertes ni más violaciones a los derechos humanos para entender que el diálogo es la única salida a la confrontación”, concluye el comunicado.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

Las Últimas Noticias

  1. Luis Chango y Zubeldía deberán responder ante un juez tras reclamo de Independiente

  2. Fiestas de Guayaquil comenzaron con el tradicional desfile estudiantil

  3. Cierre del Gobierno federal en EE.UU.: Impacto en vuelos y turismo

  4. Feriado octubre 2025: Puente largo, eventos y conciertos en Guayaquil

  5. Pueblo Kichwa desconoce autoridad de presidente de la Sierra Norte, ¿qué ocurre?

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Municipio de Guayaquil cambia las reglas para sacar permisos de instalación de rejas

  3. Xiaomi 17 Pro Max: Así es la seria competencia del iPhone 17

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  5. Paola Pabón niega uso de maquinaria de la prefectura en el paro nacional

Te recomendamos