Liberan a 16 militares retenidos en protestas indígenas, confirma ministro Loffredo

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó este miércoles 1 de octubre la liberación de los 16 militares que permanecían retenidos por manifestantes indígenas en la provincia de Imbabura, en el marco del paro nacional que ya cumple diez días.

La recuperación de los uniformados se produjo en horas de la noche del martes 30 de septiembre, luego de intensas gestiones de mediación. Según el Ministerio de Defensa, los soldados fueron entregados a las autoridades y trasladados de inmediato a centros médicos para evaluar su estado de salud.

Loffredo explicó en una entrevista radial que los militares “ya fueron recuperados y entregados” y que actualmente se encuentran bajo observación médica. El funcionario agradeció la intervención de líderes comunitarios que facilitaron la entrega, aunque advirtió que las condiciones en las que fueron liberados reflejan un nivel de violencia preocupante.

Estado de salud de los uniformados

El Ministerio de Defensa informó que los militares presentan lesiones de diversa gravedad. Entre los diagnósticos preliminares se encuentran fracturas en brazos y piernas, contusiones múltiples, quemaduras y heridas abiertas.

Uno de los casos más delicados corresponde a un soldado que resultó desfigurado por el impacto de una roca, con fracturas maxilofaciales y pérdida parcial de la visión. Otros uniformados sufrieron pérdida de audición debido al uso de explosivos artesanales durante los enfrentamientos.

El ministro Loffredo señaló que los equipos médicos militares y civiles trabajan de manera conjunta para estabilizar a los heridos y garantizar su recuperación. “Estamos haciendo el análisis médico de cómo se encuentran. Algunos tienen lesiones muy graves, pero todos están con vida y bajo atención especializada”, afirmó

Comunidades del norte declaran tregua y abren camino al diálogo con el Gobierno Leer más

Paro nacional y la retención de militares

La retención de los uniformados ocurrió el lunes 29 de septiembre, cuando un convoy militar ingresó a Cotacachi, en Imbabura, como parte de las operaciones de control en medio del paro nacional convocado por la Conaie. Manifestantes interceptaron a los soldados y los mantuvieron bajo custodia en una comunidad rural.

El paro nacional, que comenzó el 22 de septiembre, se originó en rechazo a la eliminación de subsidios a los combustibles y ha derivado en bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos en varias provincias. Organismos internacionales como la ONU y la Iglesia Católica han ofrecido acompañar las mesas de diálogo que se instalarán en los próximos días.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ