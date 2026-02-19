¿Quién es Damián Larco, el presidente temporal de la Judicatura tras salida de Godoy?

Damián Larco asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura tras la censura y destitución de Mario Godoy

El vocal Damián Larco es el nuevo presidente temporal del Consejo de la Judicatura, tras la censura y destitución de Mario Godoy en la Asamblea Nacional. Larco, quien antes de llegar a la Judicatura fue una pieza clave en el Gobierno del presidente Daniel Noboa, deberá dirigir el organismo hasta que se defina al nuevo presidente definitivo de la Judicatura.

Tras la censura y destitución de Godoy, la noche del 18 de febrero de 2026 el Consejo de la Judicatura se convocó para elegir a su nuevo presidente temporal. Larco fue ratificado como titular del organismo y el Pleno solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) iniciar el proceso de designación del presidente definitivo de la Judicatura.

Luego de dejar a Damián Larco en el puesto de Mario Godoy, la Judicatura decidió notificar al CPCCS para que designe al nuevo presidente.



Estudios y preparación

Damián Larco es economista con con Mención en Gestión Empresarial, Especialización Finanzas y posee un Máster en Fiscalidad Internacional y otro es Sistemas de Información Gerencia, según su hoja de vida en el Consejo de la Judicatura.

En una versión anterior de su hoja de vida en el Consejo de la Judicatura constaba que Larco está estudiando la carrera de Derecho. Actualmente no consta en la página web institucional.

Experiencia y cargos públicos

El nombre de Damián Larco trascendió en el Gobierno del presidente Daniel Noboa cuando fue nombrado director del Servicio de Rentas Internas (SRI). Sin embargo, el resto de su experiencia laboral es el sector privado. El resto de su experiencia laboral es:

Socio de Consultoría Tributaria & Precios de Transferencia de Destra Consultores Cía. Ltda./Tpadvice S.A.

Top Senior de Consultoría Tributaria y en Precios de Transferencia en TaxAdvice S.A. (Member Firm of BDO International).

Senior de Consultoría Tributaria y en Precios de Transferencia en Ecuador Tax Company (Member Firm of Grant Thornton International).

Consultor en Precios de Transferencia en Deloitte&Touche.

Auditor Financiero (Externo) en PricewaterhouseCoopers.

Auditor Tributario (Externo) en Atrilsa.

Larco promete mejorar la Judicatura

Tras ser ratificado como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, el vocal Damián Larco sostuvo que seguirá trabajando en proyectos institucionales que mejoren la Función Judicial. "Tenemos la selección de los jueces constitucionales, la selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, la evaluación de los jueces y fiscales, y también proyectos administrativos", indicó.

Larco también destacó que su gestión temporal tendrá como prioridad "obtener los recursos necesarios" para dar mantenimiento y mejorar las dependencias judiciales. Eso incluye, indicó, proyectos informático y tecnológicos para mejorar la Función Judicial.

