¿Qué dijo el ministro John Reimberg sobre la seguridad en Quito?

El titular del Interior informó desde el ECU 911 que la capital mantiene la calma mientras continúa el monitoreo a sectores

John Reimberg informó que desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se ejecuta un seguimiento constante a la situación de seguridad en todo el país.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el ECU 911 de Quito, se ejecuta un seguimiento constante a la situación de seguridad en todo el país.

(Sigue leyendo: Paro 2025: Policía arremetió contra manifestantes en El Ejido y dispersó marcha)

“Nos encontramos monitoreando y coordinando acciones interinstitucionales de forma permanente a nivel nacional. Seguimos trabajando. Quito está en paz”, señaló Reimberg a través de un pronunciamiento difundido este domingo 12 de octubre en su cuenta de X.

En el PMU participan equipos del Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y organismos de emergencia, que articulan operativos y evaluaciones en tiempo real ante posibles incidentes.

En el PMU participan equipos del Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y organismos de emergencia. Cortesía

Policía arremetió contra manifestantes en El Ejido y dispersó marcha

Policía refuerza seguridad mientras turistas recorren el Centro Histórico Leer más

La marcha en Quito concluyó con un nuevo enfrentamiento entre la Policía Nacional y los manifestantes en el sector del Parque El Ejido, ubicado en el centro norte de la capital. Quienes se congregaron en El Arbolito fueron desalojados mediante el uso de gas lacrimógeno.

La mañana de este 12 de octubre de 2025, el Pueblo Kitu Kara y la Conaie convocaron a una nueva movilización en el marco del paro nacional 2025. El punto de encuentro fue el sur de Quito, en el sector de La Villaflora. Allí también se registraron enfrentamientos ante el impedimento de que la marcha avanzara hacia el norte.

Quito a esta hora. Situación normal en el sector de la Patria y Seis de Diciembre. pic.twitter.com/OdB5TXrjmL — John Reimberg (@JohnReimberg) October 12, 2025

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ