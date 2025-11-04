(Video) Daniel Noboa manda a regalar 2.000 muñecos de él en Esmeraldas: ¿Por qué?

Los muñecos fueron regalados en un agasajo organizado por Prefectura de Esmeraldas por los 178 años de provincialización

La prefecta Roberta Zambrano ha sido aliada de Daniel Noboa es Esmeraldas.

En medio de la campaña electoral por el referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre de 2025, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa mandó a regalar miles de muñecos con su figura a niños de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Así lo anunció la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, durante un agasajo organizado por la Prefectura por los 178 años de provincialización, hecho que quedó registrado en las cuentas de redes sociales de la funcionaria.

"Le pasé la invitación al presidente de la República, Daniel Noboa, y le dije que iba a hacer un evento para los niños. Él muy amablemente me ha mandado los muñecos. Me ha enviado alrededor de 2.000 muñecos", dijo Zambrano en el evento.

Los muñecos de Daniel Noboa: tendencia política que viene desde 2023

Los muñecos de Daniel Noboa no son algo nuevo. En las elecciones presidenciales anticipadas de 2023, ya se viralizaron en redes sociales videos de personas que regalaban figuras del entonces candidato presidencial con los colores del movimiento Acción Democrático Nacional (ADN).

RELACIONADAS CNE no controla campaña en redes sociales pese a advertencias de OEA

Además de los muñecos, desde esa campaña presidencial también inició la tendencia de las figuras de cartón en tamaño real de Daniel Noboa. Figuras que incluso luego serían característicos de los mitin políticos del primer mandatario.

Hay cartones de Daniel Noboa con diferentes vestimentas. archivo/EXPRESO

Campaña electoral: una batalla entre el Sí y el No por la consulta popular

La entrega de muñecos de Daniel Noboa sucede en medio de la campaña electoral por el referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre de 2025. El periodo de proselitismo político inicio el 1 de noviembre y, según la planificación del Consejo Nacional Electoral (CNE), terminará el 13 de noviembre.

El próximo 16 de noviembre los ecuatorianos tendrán que pronunciarse en tres preguntas de referéndum y una de consulta popular: regreso de bases militares extranjeras, quitar el dinero estatal a las organizaciones políticas, reducir el número de asambleístas y la posibilidad de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!