Consulta popular 2025: así avanza la producción del material electoral

El 1 de noviembre de 2025 inició la campaña electoral por el referéndum y la consulta popular

Las papeleta se encuentran en la empresa Integradora Montgar, previo a la distribución a los recintos electorales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este 2 de noviembre de 2025 el avance de la producción del material electoral a menos de dos semanas de las votaciones del referéndum y consulta popular del próximo domingo 16 de noviembre.

Más de 13 millones de ecuatorianos habilitados para votar están convocados el 16 de noviembre próximo para pronunciarse sobre cuatro preguntas: regreso de bases militares extranjeras, eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, reducción de asambleísta y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

#ANÁLISIS | El manifiesto que 23 prestigiosos juristas del Ecuador (mejor dicho: 22 prestigiosos juristas y el exministro de Gobierno José De La Gasca) firmaron a favor del Sí en la consulta popular y por una nueva Constitución, tiene el acierto de fijar con exactitud los…

Avance del material electoral para el referéndum y consulta popular

Según informó el CNE, la impresión de documentos electorales está avanzado en más de un 73%, seguido por las producción de papeletas, con un avance de más del 72%. La señalética electoral es la que registra menos avance, con apenas un 40% de producción.

El avance del material electoral es el sigueinte:

Papeletas electorales: 72,82%

Documentos electorales: 73,97%

Integración del paquete electoral: 70.41%

Plantillas braille: 68%

Señalética electoral: 40%

Fundas transportadoras: 90%

