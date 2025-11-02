Expreso
Las papeleta se encuentran en la empresa Integradora Montgar, previo a la distribución a los recintos electorales.ARCHIVO: CNE

Consulta popular 2025: así avanza la producción del material electoral

El 1 de noviembre de 2025 inició la campaña electoral por el referéndum y la consulta popular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este 2 de noviembre de 2025 el avance de la producción del material electoral a menos de dos semanas de las votaciones del referéndum y consulta popular del próximo domingo 16 de noviembre.

Más de 13 millones de ecuatorianos habilitados para votar están convocados el 16 de noviembre próximo para pronunciarse sobre cuatro preguntas: regreso de bases militares extranjeras, eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, reducción de asambleísta y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Avance del material electoral para el referéndum y consulta popular

Según informó el CNE, la impresión de documentos electorales está avanzado en más de un 73%, seguido por las producción de papeletas, con un avance de más del 72%. La señalética electoral es la que registra menos avance, con apenas un 40% de producción.

El avance del material electoral es el sigueinte:

  • Papeletas electorales: 72,82%
  • Documentos electorales: 73,97%
  • Integración del paquete electoral: 70.41%
  • Plantillas braille: 68%
  • Señalética electoral: 40%
  • Fundas transportadoras: 90%

