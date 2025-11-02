Consulta popular 2025: así avanza la producción del material electoral
El 1 de noviembre de 2025 inició la campaña electoral por el referéndum y la consulta popular
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este 2 de noviembre de 2025 el avance de la producción del material electoral a menos de dos semanas de las votaciones del referéndum y consulta popular del próximo domingo 16 de noviembre.
Más de 13 millones de ecuatorianos habilitados para votar están convocados el 16 de noviembre próximo para pronunciarse sobre cuatro preguntas: regreso de bases militares extranjeras, eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, reducción de asambleísta y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
#ANÁLISIS | El manifiesto que 23 prestigiosos juristas del Ecuador (mejor dicho: 22 prestigiosos juristas y el exministro de Gobierno José De La Gasca) firmaron a favor del Sí en la consulta popular y por una nueva Constitución, tiene el acierto de fijar con exactitud los… pic.twitter.com/aBEP0aq5h1— Diario Expreso (@Expresoec) November 2, 2025
Avance del material electoral para el referéndum y consulta popular
Según informó el CNE, la impresión de documentos electorales está avanzado en más de un 73%, seguido por las producción de papeletas, con un avance de más del 72%. La señalética electoral es la que registra menos avance, con apenas un 40% de producción.
El avance del material electoral es el sigueinte:
- Papeletas electorales: 72,82%
- Documentos electorales: 73,97%
- Integración del paquete electoral: 70.41%
- Plantillas braille: 68%
- Señalética electoral: 40%
- Fundas transportadoras: 90%
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!