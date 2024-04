Presidente de la Asamblea pedirá información al SRI por apagones

Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó este 17 de abril de 2024 que solicitará información al Servicio de Rentas Internas (SRI) para conocer la planificación de la entidad ante posibles pérdidas económicas por los apagones.

"Vamos a hacer un pedido, el día de hoy voy a conversar con el SRI. Es algo que tengo en mente. Cómo van a hacer los negocios a los que les cortan la energía, por ejemplo desde 10:00 a 16:00 en Guayaquil, en el casco comercial. Cómo van a hacer esos negocios para facturar, si son electrónicas y no hay luz. Van a cerrar los negocios, qué es lo que va a pasar aquí, las pérdidas", sostuvo Kronfle.

Señaló que el país no está para darse el lujo de no trabajar o no facturar por las condiciones que atraviesa el país.

Además, anticipó que después de que se estabilice el Ministerio de Energía, con el encargo a Roberto Luque, y luego de la consulta popular del 21 de abril, la Asamblea hará gestiones para que las instituciones competentes indiquen sobre cuál es la situación del parque de generación energética en el país, las medidas que se van a tomar y cómo se va a resolver el problema de manera urgente "primero por las vidas".

Recordó que en el año anterior, por la crisis energética, incluso se vieron afectados los Centros de Diálisis.

Respecto a la afirmación del presidente Daniel Noboa de que los apagones se relacionarían a un presunto sabotaje, Kronfle confía en que hay alguna información detrás de eso. "Yo no puedo dudar de lo que está diciendo el presidente de la República".

Señaló que es importante que se aclare ese supuesto sabotaje y se conozca quién estaba dando las órdenes de los cortes de energía, cómo se hizo la coordinación para suspender la electricidad en diferentes áreas del país y cuál fue el instrumento técnico para la toma de esas decisiones.

También hizo una crítica a quienes motivan a votar en contra de la consulta popular por la crisis energética, dijo que son juegos políticos sin presentación y que los dos temas no deben mezclarse.

