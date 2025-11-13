Polémica en la AME: Justicia se pronuncia sobre la presidencia de Yuri Colorado

El fallo reconoce la legitimidad de la elección de Colorado y determina que los 222 alcaldes y alcaldesas del país

La polémica interna en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) sumó un nuevo capítulo tras la resolución de un juez constitucional que ratificó a Yuri Colorado como presidenta del organismo. La decisión se emitió luego de que Colorado presentara una acción de protección en respuesta a actuaciones impulsadas por el expresidente Patricio Maldonado.

El fallo reconoce la legitimidad de la elección de Colorado y determina que los 222 alcaldes y alcaldesas del país mantienen la facultad de escoger a sus autoridades mediante los mecanismos establecidos. Con esto, el tribunal dejó sin efecto las actuaciones que dieron origen a la controversia directiva.

La pugna por el control de la AME se ha desarrollado durante las últimas semanas y ha generado tensiones entre distintos bloques municipales. Tras la sentencia, el organismo deberá ajustar su funcionamiento a lo resuelto por la justicia mientras continúan los cuestionamientos y las posiciones divididas dentro de la asociación.

Patricio Maldonado sobre presidencia de la AME: “Volvemos a estar al frente”

La Corte Provincial de Azuay confirmó la vigencia de las medidas cautelares que, desde el 10 de octubre de 2025, impiden la autoconvocatoria de alcaldes para adelantar la elección de nuevas autoridades. En este contexto, el 10 de noviembre, Patricio Maldonado, presidente de la AME y alcalde de Nabón, acudió a la sede de la organización en Cuenca, donde se le negó el ingreso.

Desde el exterior ofreció una rueda de prensa en la que señaló que la resolución de segunda instancia invalida la autoconvocatoria y deja sin efecto la “administración de facto” atribuida a Yuri Colorado, así como todas las acciones realizadas bajo esa figura.

Maldonado aseguró que la nueva convocatoria se dará una vez que la decisión de la Corte Provincial del Azuay llegue al juez de primera instancia de Muisne y éste se pronuncie públicamente sobre el caso.

El funcionario aseguró que se encuentra despachando como presidente de la AME desde el correo institución que le fue devuelto y que realizará las solicitudes pertinentes ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Banco Central para la devolución de las claves y administración de las cuentas.

🧑🏻‍⚖️ La justicia ratifica a Yuri Colorado como presidenta de la AME. 🇪🇨



El juez constitucional aceptó la Acción de Protección dentro de la causa N.° 08309-2025-00271 y confirmó su legítima presidencia, respaldando el derecho de los alcaldes y alcaldesas a elegir a sus autoridades. pic.twitter.com/6KfzDRqpF3 — Municipalidades Ec (@AMEcuador) November 13, 2025

