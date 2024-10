Mónica Palencia: "Mis interpelantes no están preparados para la verdad"

La ministra del Interior, Mónica Palencia, habló sobre el juicio político que tramita la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y sobre el altercado que mantuvo con la legisladora correísta Paola Cabezas, la mañana del lunes 30 de septiembre.

En declaraciones a TC Televisión, la funcionaria señaló que hay grupos políticos, como el de sus interpelantes en el trámite del juicio, "que no están preparados para la verdad, para la verdad histórica y la verdad jurídica".

Y calificó como "cinismo" el hecho de que en la sesión de reanudación del juicio político se haya intentado incluir al exministro del Interior, José Serrano, como testigo a través de la plataforma Zoom. Horas después, una vez que se reanudó el pleno de la mesa, el exfuncionario no se conectó. Tampoco asistieron los testigos testimoniales presentados por los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas.

"Por cosas que desconozco, (Serrano) nunca se presentó en la tarde, en la sesión que se dio virtual en horas de la noche, y subrayo, ninguno de los testigos ofrecidos por los interpelantes se presentó. Eso le dice a usted qué tan fuertes eran como testigos sobre hechos concretos, presentados como tales en una solicitud de juicio político.", expresó Palencia.

Y señaló que existen plazos procesales para presentar a testigos, enmarcados en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Judicial. "El artículo establece claramente que la prueba documental con la que no conté en ese momento, la puedo presentar con posterioridad, pero el artículo hace referencia a la prueba documental, pero no a los testigos y a meterlos a última hora", sostuvo la ministra.

Altercado con Paola Cabezas

La ministra del Interior dijo que debió reaccionar a la "imputación gravísima" de la asambleísta Paola Cabezas, quien "protegida por la inmunidad parlamentaria, en el cual me quería hacer cargo de los hechos que acontecen al país, calificándolos como las víctimas de esta señora. Y eso no se lo permito a nadie".

Cabezas habló sobre "víctimas de esta señora" en referencia a la ministra del Interior. "Yo no tengo víctimas; cuidado con lo que hablas de mí. Graben que están afirmando que las víctimas son mías, no, señores, no se lo voy a permitir. Y te lo digo mirándote a los ojos: yo no tengo las manos manchadas de sangre como tú lo has indicado, por eso vengo a defenderme. Soy defensora de los derechos humanos desde los 7 años; tú no conoces mi historia de vida", refutó la ministra.

Palencia es juzgada en la Asamblea Nacional por la incursión de la Policía ecuatoriana a la Embajada de México en abril pasado, cuestionamientos sobre el Plan Fénix, y la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, a principios de enero.

