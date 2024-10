Los testigos en el juicio contra Mónica Palencia no se presentaron a la sesión

La noche de este lunes 30 de septiembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reanudó la sesión 079 en la que se tramita el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia.

Horas antes, la funcionaria, dentro de la mesa legislativa, protagonizó un altercado con una de las interpelantes, la asambleísta correísta Paola Cabezas. A la sesión se presentó vía Zoom como testigo el exministro del Interior, José Serrano, lo que generó que la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) abandone la sala, dejando sin quórum la mesa.

Al retirarse, Cabezas comentó sobre "las víctimas de esta señora", en referencia a Palencia. La ministra le replicó de inmediato: "Yo no tengo víctimas; cuidado con lo que hablas de mí. Graben que están afirmando que las víctimas son mías, no, señores, no se lo voy a permitir. Y te lo digo mirándote a los ojos: yo no tengo las manos manchadas de sangre como tú lo has indicado, por eso vengo a defenderme. Soy defensora de los derechos humanos desde los 7 años; tú no conoces mi historia de vida".

Se reanudó la sesión sin la presencia de los testigos

En la reanudación de la sesión, en la noche, estaba prevista la recepción de prueba testimonial de cargo y descargo para el enjuiciamiento de Palencia. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, solicitó al secretario verificar si estaba conectada a través de Zoom el exministro del Interior, José Serrano, quien no se presentó.

De la lista de testigos testimoniales presentados por los legisladores correístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, ninguno se presentó.

Frente a este situación, la legisladora Aguirre solicitó que se certifique si los oficios fueron enviados a cada uno de los testigos llamados por los proponentes del juicio político contra Palencia.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Fiscalización decidió suspender la sesión al no haber podido actuar la prueba testimonial. Agregó que el proceso seguirá según lo establecido.

