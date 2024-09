Mónica Palencia a Paola Cabezas: "Yo no tengo las manos manchadas de sangre"

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha retomado el juicio político en contra de Mónica Palencia, ministra del Interior, este 30 de septiembre. Durante la sesión, Paola Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana y una de las interpelantes, cuestionó la presencia de Fernando Yávar como abogado de la ministra. Según Cabezas, no es ético que Yávar defienda a Palencia, ya que es uno de los delegados del presidente para nombrar a tres jueces de la Corte Constitucional.

La ministra Palencia es juzgada en la Asamblea Nacional por la incursión a la Embajada de México en abril pasado, cuestionamientos sobre el Plan Fénix, y la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, a principios de enero.

Palencia se defiende de Cabezas

Después de un prolongado debate, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, permitió la comparecencia del exministro José Serrano. Sin embargo, cuando se intentó facilitar la conexión de Serrano, que reside en Estados Unidos, los legisladores de la bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), junto a sus aliados, se levantaron, dejando sin quórum la sesión.

Debido a esta situación, Aguirre decidió suspender la sesión, anunciando que será convocada nuevamente para la tarde. Mientras se retiraba la ministra Palencia, Cabezas comentó en voz alta sobre las "víctimas de esta señora", refiriéndose a Palencia.

De inmediato, los presentes alzaron la voz en contra de Cabezas, y la ministra del Interior afirmó, dirigiéndose a ella: "Yo no tengo víctimas; cuidado con lo que hablas de mí. Graben que están afirmando que las víctimas son mías, no, señores, no se lo voy a permitir. Y te lo digo mirándote a los ojos: yo no tengo las manos manchadas de sangre como tú lo has indicado, por eso vengo a defenderme. Soy defensora de los derechos humanos desde los 7 años; tú no conoces mi historia de vida", sentenció Palencia, dirigiéndose a Cabezas, quien intentaba refutarla en ocasiones.

#ATENCIÓN | "Yo no tengo las manos manchadas de sangre", le dijo la ministra del Interior, Mónica Palencia (@Palencia3Monica), a la asambleísta del correísmo Paola Cabezas, antes de abandonar la comisión de @FiscalizacionAN de la @AsambleaEcuador. pic.twitter.com/KfNpVX59OR — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) September 30, 2024

