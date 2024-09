Daniel Noboa paga el pecado de juntarse con los correístas | Por Martín Pallares

Se paga por donde se peca. El viejo refrán que establece una relación entre el motivo del pecado con el del castigo por pecar, debe estar resonando en la mente de, al menos, uno de los genios iluminados del gobierno de Daniel Noboa que propició, concretó y defendió el acuerdo legislativo con el correísmo y el socialcristianismo al inicio del mandato. Resulta que ahora, en el crepúsculo del gobierno, cuando lo único que importa es su reelección, aquello que en ese entonces se dijo que era la genialidad de la nueva política ecuatoriana, que marcaría un antes y un después de la historia del país, se ha convertido en un dolor de cabeza para Noboa y los suyos.

¿Por qué? Porque ahora que el correísmo ya no es parte del gobierno sino su más enconado adversario (a pesar de que pacta en algunos temas), se va a quedar con el control de la Asamblea Nacional y aprovechará aquello para hacer campaña electoral en desmedro de los intereses de Noboa. Así es, la correísta Viviana Veloz, que es la primera vicepresidenta de la Asamblea gracias a ese acuerdo, al que se lo vanaglorió llamándolo de “gobernabilidad”, se hará cargo de la Presidencia de la Asamblea por tres meses: desde mañana que Henry Kronfle abandona el cargo porque tuvo que renunciar para ser candidato presidencial.

Es decir, cuando se escogió a Viviana Veloz para el cargo se aceptó la posibilidad de que ella podría dirigir la Asamblea durante la época de campaña electoral. Si el refrán de ‘se paga por donde se peca’ aplica en este caso, también aplica el meme aquel donde un chico está metido en la cama antes de dormir y piensa: “no debí haber hecho eso”.

¿Cómo es la línea sucesoria que terminará con Veloz hecha cargo de la Asamblea por dos meses? El miércoles 2 de octubre deberá dejar el cargo de presidente de la Asamblea Henry Kronfle para ser candidato presidencial por el Partido Social Cristiano. Desde ese día hasta el 5 de enero, presidirá el organismo su primera vicepresidenta, Viviana Veloz, una de las correístas más orgánicas de la Revolución Ciudadana, alguien capaz de lanzarse desde el techo de la Asamblea si es que su líder Rafael Correa se lo pide. Ella, que busca la reelección, no debe renunciar como Kronfle que se va para no volver porque quiere ser presidente de la República, sino que deberá pedir una licencia, cosa que ocurrirá desde el 5 de enero que comienza oficialmente la campaña hasta el 6 de febrero de 2025 cuando termina.

Para reemplazar a Veloz en la primera vicepresidencia, la Asamblea deberá escoger a su reemplazo. De lo que se sabe, el socialcristianismo es el que más cerca está de conseguir los 70 votos para uno de los suyos que, de lo que se sabe, será Otto Vera. En total son 98 legisladores los que buscan la reelección, es decir el 70 % de la Asamblea, lo que significa que cuando pidan licencia tendrán que encargar sus cargos a sus suplentes. Todos ellos, asimismo incluyendo a Veloz, luego de las elecciones podrán volver a sus cargos hasta la posesión que será antes del 24 de mayo. Es decir, Veloz volvería a ejercer la Presidencia de la Asamblea aunque ahí su comportamiento dependerá del resultado de las elecciones: una cosa será Veloz como presidenta si Luisa González gana y otro muy distinto si gana otro candidato.

Entonces, desde el miércoles hasta el 5 de enero Viviana Veloz será la mandamás de la Asamblea. Tres meses, al menos: ni mucho como para aprobar leyes relevantes ni muy poco como para no hacer bulla y utilizar el organismo para hacer campaña por sus candidatos Luisa González y Diego Borja. ¿Qué puede hacer Viviana Veloz para la campaña electoral de Luisa González y Diego Borja? Una de las cosas que hará, porque así lo han dejado claro los correístas, es hacer bulla con temas de corte populista para que el movimiento aparezca como protector de los más pobres y vulnerables.

En ese sentido, los correístas tienen los ojos puestos en una reforma al Código de Finanzas Públicas donde plantearán varias condonaciones de deudas y ayudas financieras para campesinos y gente pobre. Si bien no está claro que tengan los votos para su aprobación, el tema será una plataforma para colocar en una posición incómoda a los otros partidos y movimientos con aspiraciones electorales y con representación en la Asamblea. El Gobierno, por ejemplo. Con iniciativas de este espíritu estará llena la agenda del correísmo en la Asamblea. No será fácil llegar a aprobaciones porque difícilmente tendrán votos, pero el hacer propuestas populistas que quizá no se las aprueben los otros partidos y movimientos pueden ser excelente caballos de Troya en la Asamblea.

Luego está en el tema de la Fiscalización. Ahí destaca el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que, ese sí, podría tener votos y ser una excelente arma en contra del gobierno de Noboa. No se queda atrás el tema de la fiscal Diana Salazar cuyo juicio si bien ya fue archivado, es un asunto al que el correísmo nunca le dejará de interesar. Comparecencias y audiencias (nada gratas para la fiscal) que la presidenta de la Asamblea pueda convocar podrían estar en la agenda. De hecho, se sabe que para estos días se prevé que se lanzará un nuevo operativo mediático para minar el prestigio de la fiscal y eventualmente buscar su destitución. Será con un medio español, de acuerdo a lo que se comenta en los corrillos del correísmo.

Si tanto festejaron los del Gobierno el acuerdo con el correísmo al inicio del mandato, ahora les tocará hacerse los ciegos con lo que pueda hacer Veloz en la Asamblea.

