Ministerio de Ambiente denuncia sabotaje al sistema de agua potable en Ibarra

El Ministerio presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por el presunto delito de paralización de servicio público

El Ministerio de Ambiente denuncia a un grupo de personas que, según la cartera de Estado, rompieron intencionalmente una tubería.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de paralización de servicio público, tras la interrupción del suministro de agua potable en la ciudad de Ibarra el pasado 28 de septiembre.

Según el comunicado emitido por la cartera de Estado, la denuncia se fundamenta en hechos registrados y difundidos a través de redes sociales, donde se observa a un grupo de personas rompiendo intencionalmente una tubería perteneciente al sistema de distribución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA-I).

Esta acción habría provocado una interrupción masiva del servicio, afectando a miles de familias en distintos sectores de la ciudad. El Ministerio calificó el acto como un atentado contra la infraestructura pública y una amenaza directa a derechos fundamentales, como el acceso al agua potable.

Sanciones a la paralización de servicios públicos

En su pronunciamiento, el MAE expresó su rechazo categórico a cualquier acción que comprometa la seguridad de los servicios básicos en cualquier escenario político o social que pueda afectar a la ciudadanía.

La denuncia se ampara en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la paralización de servicios públicos. Las autoridades esperan que la Fiscalía inicie una investigación que permita identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

