Metástasis: procesados están unidos por autos y testaferros

Carros de alta gama ocultos detrás de prestanombres. Esa es una táctica usada por la red del narcotraficante Leandro Norero en la que, según Fiscalía, Xavier Jordán Mendoza, prófugo en Estados Unidos, es uno de sus miembros.

Uno de esos vehículos llegó a manos del virtual defensor público, Daniel Frías Toral; mientras que otros carros siguen en circulación ocultando a sus verdaderos dueños o beneficiarios.

Aunque Jordán no ha aceptado su vínculo con Norero, pues asegura que los chats del caso Metástasis fueron manipulados por la Fiscalía, son sus propias palabras las que lo delatan y lo envuelven en la trama de delincuencia organizada que indaga la Fiscalía.

Es el caso de una camioneta blindada color plomo Ford Raptor de 2019, de placa GTE-4722. Como dueño figura Kleber Zúñiga Olvera, el mismo prestanombres al que Rentcarriage, una empresa de Daniel Frías, le compró en 9.100 dólares el Toyota Sequoia de placa GSL-5797, en el patio ASAC, de Armando Suárez, en 2023.

En los chats del caso Metástasis existe una conversación entre Norero y alias Mauricio (seudónimo que la Fiscalía le atribuye a Jordán, pero que él niega haber usado) sobre matricular un auto blindado para alias Ruso, que según la entidad es Ronny Aleaga.

En el chat, alias Mauricio le envía una segunda cédula de identidad a Norero. Se trata de Edison Chunga López, de 26 años. Debido a su edad (en 2022 tenía 24 años), Norero no creyó conveniente poner el Toyota Sequoia a nombre “de un pelado”.

El automotor que sí aparece a nombre del joven es una camioneta blindada Chevrolet D-Max, modelo 2021, de placa GCT-5647. Según el historial de dominio de la Agencia Nacional de Tránsito, en 2021 estuvo matriculada a nombre de Armando Flor Izaguirre, otro de los procesados en Metástasis. Jordán no ha aceptado una vinculación con él. Para la Policía, es uno de los financistas de la red. Este, por su parte, sostiene que es un empresario.

El 12 de abril de 2022, Flor le vendió la camioneta a Xavier Novillo, uno de los abogados de Norero, quien además fue defensor de Juan Pablo Jaramillo Dávila en un caso por peculado en la venta de insumos médicos con aparente sobreprecio en el Hospital Teodoro Maldonado. Jaramillo es otro investigado en el expediente de Metástasis. Fue identificado por el testigo Helive Angulo como conductor de Norero y tiene fotografías con Jordán.

En diciembre de 2023, la camioneta Chevrolet fue vendida de nuevo. Pasó de Novillo a Chunga López. EXPRESO buscó a este joven, pero no fue posible ubicarlo. No registra pagos de impuesto a la renta, no tiene empresas, ni registra un trabajo.

En la lista de bienes colocados a nombre de testaferros aparecen otros carros, como un Land Rover modelo Range Rover 2014 de placa GSN-4117, que en el pasado fue de la empresa Biomedical Supplies y que hoy es de Kleber Zúñiga Olvera, el antiguo dueño del Toyota Sequoia vendido a precio irrisorio a Daniel Frías.

El 6 de mayo de 2024, cuando este Diario comenzó a publicar una serie de reportajes sobre el rastro de los autos de la trama Jordán-Norero, Zúñiga Olvera era propietario de un Toyota 4Runner, de placa APB-2628. El 8 de mayo fue vendido por 4.700 dólares a una joven de 30 años, según el SRI.

Tanques militares en Puerto Bolívar tras continuas balaceras y fallecidos Leer más

DETALLE

El mayor de Policía Armando Ruiz Torres vendió siete vehículos en marzo de 2024, pese a que en diciembre fue imputado.

UNA FLOTA DE AUTOS

CHATS: En los chats del caso Metástasis, Leandro Norero habla de más de una docena de autos, varios de los cuales no fueron decomisados porque estaban a nombre de terceros. Según sus diálogos, estos eran usados para pagar favores a abogados y autoridades, por ejemplo simulando ventas a precios irrisorios.

MODELOS: Entre los dos prestanombres aparecen carros que fueron registrados como de alta gama, por ejemplo un Toyota 4 Runner, un Toyota Highlander, un Toyota Sequoia, una camioneta Ford Explorer, otro Toyota Prius, cinco camionetas Chevrolet y hasta un camión. Al menos tres autos son blindados.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO