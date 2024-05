El CPCCS enmudece ante los nexos de Daniel Frías con Xavier Jordán

La mayoría del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) enmudece ante el vínculo de Daniel Frías, postulante mejor puntuado del concurso de defensor público, con el prófugo de la justicia y procesado en Metástasis, Xavier Jordán.

En ediciones pasadas, EXPRESO reveló que un Toyota Sequoia, que en 2022 fue utilizado por el exasambleísta Ronny Aleaga, también procesado en Metástasis, relaciona a Frías con Jordán. También expuso su nexo societario con la persona que le habría vendido el vehículo, en un patio de autos.

Aunque a criterio del exconsejero Aland Molestina este debería ser un tema que preocupe al máximo órgano del CPCCS, pues estarían por designar a una autoridad envuelta en cuestionamientos, la mayoría del pleno ha preferido guardar silencio ante las consultas extendidas por este medio de comunicación.

Cinco de los siete consejeros del CPCCS, incluido su presidente, Andrés Fantoni, no respondieron a las inquietudes de este Diario sobre qué acciones tomarán ante la revelación del nexo entre Daniel Frías y Xavier Jordán, quien perteneció a la red tejida por el ‘narco’ asesinado Leandro Norero.

Mishelle Calvache, vicepresidenta del CPCCS y una de los tres únicos consejeros que respondieron a las preguntas planteadas, se limita a indicar que debido a que el pleno está por resolver apelaciones de impugnaciones de la etapa final del concurso, no puede pronunciarse “porque adelanto criterio”.

Por otra parte, la removida expresidenta y consejera del CPCCS, Nicole Bonifaz, destaca que “no se puede tolerar que los concursantes a autoridad del Estado tengan cuestionamientos”, ya que, además del vínculo revelado, Frías suma otras denuncias que incluso han llegado a la Fiscalía General del Estado.

Una de ellas es la presentada por el asambleísta Ferdinan Álvarez en 2023, cuando aún estaba con el correísmo. En su momento, Álvarez denunció el presunto delito de asociación ilícita en el concurso, señalando a Frías, entre otros postulantes, y a miembros de la entonces comisión ciudadana de selección.

No se puede actuar solo porque me parece escandaloso. Yo necesito, y es una obligación, que haya una denuncia. Sin eso no se puede empezar a bajarse candidaturas

Juan Esteban Gaurderas

Consejero del CPCCS