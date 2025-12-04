Matrículas vehiculares rezagadas en diciembre: ¿cómo evitar la multa en Ecuador?

Diciembre es el último mes para que los propietarios de vehículos en Ecuador regularicen su matrícula.

Diciembre es el último mes para que los propietarios de vehículos en Ecuador regularicen su matrícula si no lo hicieron en el período correspondiente. Según la calendarización establecida por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), este mes está destinado a los rezagados, quienes deberán cumplir con la revisión técnica vehicular y el pago de valores pendientes.

(Te puede interesar: Matrículas vehiculares falsas en Ecuador: Así puede reconocerlas y denunciar)

¿Qué pasa si no matriculaste a tiempo?

La normativa establece multas por incumplimiento:

$25 por no realizar el trámite en el mes asignado (calendarización).

$25 por no pagar la matrícula del año vigente.

$50 por no aprobar la revisión técnica vehicular.

En total, el costo puede llegar a $100, sin contar otros valores acumulados. Además, circular sin matrícula vigente puede derivar en la retención del vehículo, según el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Tránsito.

¿Cómo evitar sanciones y completar el proceso?

Consulta y paga los valores pendientes en línea a través del SRI o en entidades autorizadas. Agenda una cita para la revisión técnica vehicular en la web de la AMT o ANT. Realiza la matriculación en línea en www.amt.gob.ec o www.ant.gob.ec.

Este trámite es obligatorio para garantizar la circulación legal y evitar problemas mayores. Recuerda que la Ley de Alivio Financiero permite matricular incluso con deudas parciales, siempre que se cumpla con los requisitos básicos como el SOAT vigente y la revisión técnica aprobada.

¿Qué pasará con los turnos pendientes?

En el caso de los turnos que estaban programados para los días 7, 10 y 11 de noviembre, la ANT informó que los usuarios podrán acercarse en cualquier día de esta semana para ser atendidos. Para esto, deberán acudir con el turno impreso y los requisitos correspondientes a cada trámite, precisó la entidad.

Uno de los trámites más requeridos en la ANT es la emisión de licencias, profesionales y no profesionales, por primera vez, así como su renovación.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ