Más de 53 mil transportistas comerciales en Ecuador podrán acceder a un nuevo paquete de incentivos económicos.
Más de 53 mil transportistas podrán acceder a nuevos incentivos: así funciona el plan

La bonificación mensual de $16.4 millones será durante tres meses, sumando un total de $49.3 millones

Más de 53 mil transportistas comerciales en Ecuador podrán acceder a un nuevo paquete de incentivos económicos diseñado para mitigar el impacto del reciente ajuste en el precio del diésel. El programa, oficializado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 180, contempla una bonificación mensual de $16.4 millones durante tres meses, sumando un total de $49.3 millones.

Los beneficiarios incluyen propietarios de vehículos de carga liviana, mixta, pesada (2D8 y 3A - Tracto), transporte escolar e institucional. Las compensaciones se calculan en función del tipo de vehículo, con montos que varían según el consumo promedio de galones de diésel.

Para acceder al beneficio, los transportistas deben registrarse en la plataforma oficial del Ministerio de Transporte:

  1. https://registro.mtop.gob.ec/#/login
  2. Seleccionar la opción Compensación Diesel Comercial
  3. Consultas: compensacion@mtop.gob.ec
Beneficiarios deben entregar información 

El pago se realizará vía transferencia bancaria o retiro en ventanilla, según la modalidad elegida por cada beneficiario. El transportista deberá presentar información actualizada de matriculación vehicular emitida por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, Metropolitanos y mancomunidades. 

Este plan busca aliviar la presión financiera sobre el sector del transporte comercial, uno de los más afectados por el incremento en los costos operativos.

