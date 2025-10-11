Más de 53 mil transportistas podrán acceder a nuevos incentivos: así funciona el plan

La bonificación mensual de $16.4 millones será durante tres meses, sumando un total de $49.3 millones

Más de 53 mil transportistas comerciales en Ecuador podrán acceder a un nuevo paquete de incentivos económicos.

Más de 53 mil transportistas comerciales en Ecuador podrán acceder a un nuevo paquete de incentivos económicos diseñado para mitigar el impacto del reciente ajuste en el precio del diésel. El programa, oficializado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 180, contempla una bonificación mensual de $16.4 millones durante tres meses, sumando un total de $49.3 millones.

(Sigue leyendo: Bonos y créditos: las medidas del Gobierno ante las paralizaciones)

Los beneficiarios incluyen propietarios de vehículos de carga liviana, mixta, pesada (2D8 y 3A - Tracto), transporte escolar e institucional. Las compensaciones se calculan en función del tipo de vehículo, con montos que varían según el consumo promedio de galones de diésel.

Para acceder al beneficio, los transportistas deben registrarse en la plataforma oficial del Ministerio de Transporte:

https://registro.mtop.gob.ec/#/login Seleccionar la opción Compensación Diesel Comercial Consultas: compensacion@mtop.gob.ec

Productores de Daule, Salitre y Santa Lucía protestaron por bajos precios del arroz y la eliminación del subsidio al diésel Édgar Romero / Expreso

Beneficiarios deben entregar información

Ecuador frente al dilema: eliminar subsidios o fortalecer bonos sociales Leer más

El pago se realizará vía transferencia bancaria o retiro en ventanilla, según la modalidad elegida por cada beneficiario. El transportista deberá presentar información actualizada de matriculación vehicular emitida por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, Metropolitanos y mancomunidades.

Este plan busca aliviar la presión financiera sobre el sector del transporte comercial, uno de los más afectados por el incremento en los costos operativos.

📌🗞️ #Comunicado | El Gobierno Nacional entregará una bonificación de USD 16,4 millones mensuales, durante tres meses, a 53.336 transportistas comerciales, por un monto total de USD 49,3 millones.



💻 Regístrate en: https://t.co/JUf1EM9Xe3, en la opción "Compensación Diésel… pic.twitter.com/79t1fGHsMP — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) October 11, 2025

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE A EXPRESO