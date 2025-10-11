Más de 53 mil transportistas podrán acceder a nuevos incentivos: así funciona el plan
La bonificación mensual de $16.4 millones será durante tres meses, sumando un total de $49.3 millones
Más de 53 mil transportistas comerciales en Ecuador podrán acceder a un nuevo paquete de incentivos económicos diseñado para mitigar el impacto del reciente ajuste en el precio del diésel. El programa, oficializado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 180, contempla una bonificación mensual de $16.4 millones durante tres meses, sumando un total de $49.3 millones.
Los beneficiarios incluyen propietarios de vehículos de carga liviana, mixta, pesada (2D8 y 3A - Tracto), transporte escolar e institucional. Las compensaciones se calculan en función del tipo de vehículo, con montos que varían según el consumo promedio de galones de diésel.
Para acceder al beneficio, los transportistas deben registrarse en la plataforma oficial del Ministerio de Transporte:
- https://registro.mtop.gob.ec/#/login
- Seleccionar la opción Compensación Diesel Comercial
- Consultas: compensacion@mtop.gob.ec
Beneficiarios deben entregar información
El pago se realizará vía transferencia bancaria o retiro en ventanilla, según la modalidad elegida por cada beneficiario. El transportista deberá presentar información actualizada de matriculación vehicular emitida por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, Metropolitanos y mancomunidades.
Este plan busca aliviar la presión financiera sobre el sector del transporte comercial, uno de los más afectados por el incremento en los costos operativos.
📌🗞️ #Comunicado | El Gobierno Nacional entregará una bonificación de USD 16,4 millones mensuales, durante tres meses, a 53.336 transportistas comerciales, por un monto total de USD 49,3 millones.— Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) October 11, 2025
💻 Regístrate en: https://t.co/JUf1EM9Xe3, en la opción "Compensación Diésel… pic.twitter.com/79t1fGHsMP
