SIP critica "discursos hostiles" de Daniel Noboa y otros presidentes contra la prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) culminó este 19 de octubre de 2025 su 81 Asamblea General

La 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) finalizó este domingo 19 de octubre de 2025 advirtiendo sobre el "discurso hostil contra el periodismo" y la aprobación de los informes de 24 países de la región.

"La frase 'no odiamos lo suficiente a los periodistas', con la que el presidente argentino Javier Milei suele cerrar sus mensajes en X referidos a la prensa, se convierte en un símbolo del nivel de riesgo que el discurso oficial genera al ejercicio del oficio periodístico", dijo el director de 'La Gaceta' (Argentina), Daniel Dessein.

En una línea similar, el presidente colombiano, Gustavo Petro, "continúa estigmatizando a medios y periodistas, asociándolos con prácticas mafiosas", indicó Dessein, al leer las conclusiones en las que se denunciaron prácticas contra periodistas en países de la región.

Además, se criticaron los "discursos ofensivos" de los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y Ecuador, Daniel Noboa, contra periodistas. También se denunció que en Bolivia diversos medios fueron afectados con multas tras difundir de propaganda electoral y que las demandas son los mecanismos más usados en Panamá para amenazar la sustentabilidad económica de las empresas periodísticas.

Los riesgos del periodismo en América Latina

También se destacó la "vigilancia, el seguimiento y la intimidación física o digital" en Cuba , el "hostigamiento del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra el periodismo independiente ha sumado 40 periodistas al exilio en los últimos seis meses" y la crisis de seguridad de Haití.

Igualmente, se denunciaron asesinatos, encarcelamientos, exilios y acoso judicial contra periodistas, así como sanciones económicas y censura en varios países de la región.

Si bien, se subrayaron señales positivas como los fallos judiciales en Costa Rica que refuerzan el derecho a la información y la libre crítica, y una sentencia en Colombia que reconoce los crímenes contra periodistas como ataques a la democracia.

Por su parte, la secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, destacó en una conversación de cierre que la "democracia es el espacio en el que el blanco y el negro logran entrar en un diálogo, buscar el gris y la moderación".

"Si los propios medios están moviendo a sus periodistas para que se muevan lejos de la moderación estamos haciendo un daño al diálogo que todos necesitamos", señaló.

En esta asamblea, celebrada en Punta Cana, este de la República Dominicana, se han llevado a cabo conferencias y charlas sobre la sostenibilidad de los medios, el impacto de la inteligencia artificial en la profesión, así como paneles y talleres sobre innovación, transformación digital, modelos de negocio y el papel de la prensa en la democracia.

Pierre Manigault es el nuevo presidente de la SIP. CORTESÍA: SIP

Los nuevos cargos en la SIP

Además, la SIP aprobó en esta última jornada el nombramiento de nuevas autoridades de la organización como el presidente del 'Evening Post Publishing' (Estados Unidos), Pierre Manigault, como presidente de la SIP al relevar al director ejecutivo de 'La Prensa Gráfica' de El Salvador, José Roberto Dutriz.

En su toma de posesión, Manigault advirtió de la situación que atraviesa la prensa en EE.UU: "El presidente de los Estados Unidos y otros altos funcionarios del Gobierno estadounidense menosprecian repetidamente a los periodistas, tachándolos de enemigos del pueblo y desacreditando el periodismo crítico como 'noticias falsas'".

Además, el director de 'La Voz del Interior' (Argentina), Carlos Jornet, asume la primera vicepresidencia que antes ocupaba Manigault; Michael Greenspon, quien antes ocupaba el cargo de Presidente de la Comisión de Membresía, asume ahora la segunda vicepresidencia y sustituye a Jornet.

Por otro lado, la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, María Eugenia Mohme, continua en el cargo de secretaria de la organización, al igual que Gabriela Vivanco, directora de 'La Hora' (Ecuador), quien sigue en el puesto de presidenta del Comité Ejecutivo.

Asimismo, Carlos Schaerer, director de 'El Mercurio' (Chile), sustituye a Juan Pablo Illanes, exdirector del mismo periódico, en el cargo de tesorero de la SIP.

La próxima asamblea de la SIP se celebrará en Bogotá, Colombia

