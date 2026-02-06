La presidenta de los municipios de Ecuador apoya reformas al COOTAD del Gobierno

La presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, expresó este 6 de febrero de 2026 su respaldo a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), impulsadas por el gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

"Hemos hecho una comparecencia en la Asamblea Nacional y, de manera puntual, nosotros respaldamos la ley", señaló la alcaldesa Colorado y recordó que, como presidenta de los municipios del país, ha presentado sus aportes.

Por ejemplo, indicó que planteó que la memoria histórica, como las cantonizaciones, no sea considerado dentro del gasto corriente. "Es importante saber que los excesos son malos y necesitamos tener valores específicos que no afecten el desarrollo de los cantones", acotó.

El COOTAD sigue generando reacciones políticas. Este 5 de febrero, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció en redes y dirigió un mensaje a la asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la comisión que tramita la reforma.



Yuri Colorado cuestionó la falta de respaldo a proyecto de ley

Por otro lado, la presidenta de la AME y alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, cuestionó la falta de apoyo al proyecto de ley por parte de algunas autoridades seccionales, incluso señalando la necesidad de que presenten sus propios aportes.

"Es importante que nos unamos. Las iniciativas que estén bien hay que apoyarlas y las que no esté de acuerdo la ciudadanía, hay que generar aportes dentro del marco del respeto y la unidad para que primero sea la gastronomía, la cultura, la belleza y la calidad humana de los ecuatorianos", comentó.

Colorado incluso señaló que las supuestas afectaciones que provocaría este proyecto de ley a los gobiernos seccionales responden a “narrativas de quienes no están de acuerdo”, pero recalcó que es importante que presenten aportes técnicos. “¿Quién se puede oponer a que el 70 % de los recursos vaya a infraestructura y agua potable? Si en su casa gotea, ¿qué hace primero? ¿La arregla o se va de fiesta?”, cuestionó.

Colorado justifica deuda a municipios

Respecto a la deuda del Estado con los municipios de Ecuador, la presidenta de la AME y alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, dijo valorar los esfuerzos del gobierno del presidente Daniel Noboa por pagar los recursos pendientes.

"Son 600 millones de dólares. Hay un recurso que viene de libre disponibilidad, de acuerdo al buen manejo económico del Gobierno Nacional. Hay que valorar el esfuerzo que hace el Gobierno Nacional porque, al igual que los cantones, ha heredado administraciones desastrosas. Esto no depende de voluntad, sino de disponibilidad. El Gobierno está haciendo todos los esfuerzos (...)", dijo.

