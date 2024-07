Judicatura: la administración de Mario Godoy hereda dos concursos cruciales

“Tengo un compromiso con la ley, el de ayudar a que cada ecuatoriano pueda confiar plenamente en nuestro sistema judicial”, con esa frase terminó su discurso de posesión el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, la noche del miércoles en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Godoy estará pocos meses en el cargo, ya que junto a Merck Benavides, Solanda Goyes, Yolanda Yupangui y el vocal de la fuente de la Asamblea Nacional, que falta nombrar por parte del Consejo de Participación Ciudadana, completarán el período legal de seis años en enero de 2025. Ellos llegaron al CJ tras varios cambios desde la posesión del grupo que fue designado en 2019.

Concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia

Godoy no se refirió a los dos concursos de la CJ en el Pleno. José Suing, titular de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), solicitó dar continuidad al concurso de selección de jueces y conjueces de la CNJ porque eso permitirá “la reinstitucionalización”.

En este concurso hay 107 postulantes y decurre la fase de exámenes de confianza, que inició el 15 de julio y finalizará el 25 de este mismo mes. “Ahí tengo una novedad, no tengo todavía certeza, pero estoy pidiendo información, entiendo que se han cambiado algunas reglas”, anticipó sin entrar en detalles la vocal Solanda Goyes.

Quienes superen la prueba de confianza pasarán a la fase de oposición, donde rendirán las pruebas teórica y práctica. Los ganadores de este concurso se conocerán en octubre y se cubrirán 10 vacantes.

Concurso para el banco de elegibles

El otro concurso es para conformar el banco de elegibles de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional.

Hay 8.715 postulantes. Actualmente se desarrolla la revisión de requisitos formales, como parte de la fase de postulación. Este concurso terminará en enero de 2025.

Se debía ampliar el tiempo para la fase de postulación para que haya una competencia real, “mientras más postulantes existan, mejor”, dijo Goyes.

Existen 1.090 cupos para el curso de Formación Inicial, que es parte de este concurso. Y de esos, la Judicatura espera designar a más de 500 magistrados para Cortes Provinciales de Justicia, Tribunales y Unidades Judiciales, a nivel nacional.

El 17 de julio, Godoy mantuvo una reunión protocolaria con los vocales y el titular saliente Álvaro Román. Godoy manifestó que continuará con las cosas que se estaban haciendo bien, y las que no, mejorarlas, recordó Goyes, quien participó del encuentro.

Stalin Raza, constitucionalista, proyecta que Godoy revisará el estado de los concursos para conocer cómo se han desarrollado, si hay objeciones o no, de lo contrario los concursos deberían avanzar porque se necesita tener jueces titulares de la CNJ.

“No podemos continuar con conjueces temporales que no tienen el escalafón requerido, no es posible que la justicia siga de tumbo en tumbo y siga esperando”, observó. El otro concurso también debe avanzar porque en el país hay un déficit de magistrados, el banco de elegibles no existe desde la gestión del expresidente Gustavo Jalkh, sostuvo.

“Sí hay cosas que el nuevo CJ debería revisar, se habló mucho de la posibilidad de excluir a personas que estén participando en esos concursos por haberse iniciado en su contra sumarios disciplinarios. Eso es un problema porque significa romper el principio de inocencia, sin una resolución en firme”, apuntó Raza. Salvo eso, no hizo mayores críticas a los concursos.

Actuación del nuevo titular de la Judicatura

La designación de Godoy fue criticada, pero hoy ya es funcionario y se acabaron las observaciones que se pudieron haber hecho, a criterio de Raza. Indicó que a Godoy le corresponde “legitimarse en el ejercicio de sus competencias y demostrar que no depende políticamente de ninguna agrupación ni va a cumplir consignas de nadie, ni a favor ni en contra”.

Pero las tareas del CJ, añadió, también dependen de los demás vocales. Con esto coincide Juan Cuvi, analista político. Sin embargo, Cuvi no augura buenos resultados debido a cómo se dio la nominación de Godoy.

“Se puede anticipar que habrá una serie de decisiones sospechosas. El juego que está haciendo la alianza entre el correísmo y (Daniel) Noboa, no solo para designar al presidente del CJ, sino por encadenamiento en próximas designaciones en el ámbito de la justicia, tiene un propósito claro, controlar la justicia”, evaluó Cuvi.

Estimó que habrá intereses que busquen la absolución de juicios pendientes. El analista considera que la ciudadanía o el Legislativo deben plantear una intervención para dar seguimiento a las acciones de la Judicatura con su nuevo titular. Esto en el caso que Godoy “empiece a actuar y demuestre que no está a la altura del cargo, intervenga la Asamblea con un juicio político”, refirió.

La media internacional manda contar con un promedio de 9,8 jueces por cada 100 mil habitantes, según Raza.

