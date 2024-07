Wilman Terán sobre Diana Salazar: "No se puede procesar a inocentes con mentiras"

Wilman Terán, el expresidente del Consejo de la Judicatura arribó a la Asamblea Nacional la tarde de este 17 de julio de 2024, para defenderse ante el Pleno, en el marco del juicio político que se sigue en su contra y en contra de la exvocal Maribel Barreno.

Durante su intervención, Terán dijo que hasta hace ocho días se encontraba asistiendo de manera normal a las diferentes audiencias para el ejercicio de su defensa, pero por un motivo que dijo desconocer, fue "abruptamente" trasladado a Guayaquil.

Por otro lado, cuestionó que no tuvo acceso a su expediente electrónico y que fue colocado al frente de una conexión telemática, la sesión del 16 de julio.

Wilman Terán señala a la fiscal Diana Salazar

El expresidente de la Judicatura acusó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de no cumplir con sus deberes legales en los casos Purga y Plaga.

Sobre los mensajes de texto que la Fiscalía presentó como pruebas, afirmó que él no los escribió y que Salazar negó haber estado en México. "Esto significa que me mintió. Si me mintió a mí, también ha mentido a otros. Y si veo que miente en mi caso, veo que también miente en los casos Purga y Plaga." El expresidente también expresó que el juez nacional Walter Macías debería estar siendo procesado en el caso Plaga, pero no lo está debido a la omisión de la Fiscalía.

Continuó su señalamiento a la fiscal, asegurando que "el peso de la relevancia del cargo la ha cegado, no se puede procesar a inocentes con mentiras. El peso de la relevancia del cargo la ha llevado a perseguir a cualquiera sin importar lo que le pase”.

Terán llegó escoltado al Pleno de la Asamblea

Terán llegó en un vehículo escoltado por la fuerza pública. Y fue llevado hacia un ala del Pleno donde se cambió antes de arribar al Pleno.

Arribo de Wiman Terán a la Asamblea Nacional. HENRY LAPO

Su abogado, que es su padre, solicitó a la Escolta Legislativa que le permitan ha lar con el interpelado antes de que comparezca. "Penosamente, está en completa indefensión", alcanzó a comentar a la prensa antes de que logre pasar al área donde se encontraba Terán.

