Wilman Terán hizo un "envío clandestino" de información para su defensa

Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), acudió de forma presencial a la Asamblea Nacional este 17 de julio de 2024 para defenderse del juicio político en su contra, impulsado por Jorge Peñafiel.

En medio de su intervención ayudado por una pantalla que proyectaba información, en relación a la primera causal por la que se le acusa, la destitución del juez Walter Macías, declaró que hizo un envío clandestino.

"Son cosas que he avanzado hacer a velocidad mientras estaba viendo ayer (el 16 de julio) el desarrollo de la audiencia (sesión del Pleno). Sin que me vea el agente penitenciario pude manipular el teclado y hacer un envío clandestino de esta información. Si quieren sancionarme por eso, aquí estoy", afirmó el extitular.

A lo largo de su exposición solicitó la proyección de algunos documentos y chats.

En otro momento, solicitó a la Asamblea que observe la actuación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) por desacomodar la agenda legislativa. Dijo que fue sacado de su celda a las 12:45 de hoy, 17 de julio, por lo que no era posible llegar a la hora que le convocaron al Pleno, que estaba fijada para el mediodía.

Terán defendió el derecho al voto dirimente

Una de las causales del juicio político es la destitución de Macías. Pero Terán justificó que en la votación para esa decisión hizo uso del voto dirimente, que señala que quien preside la sesión de la Judicatura tiene derecho a ese tipo de voto frente a un empate. También defendió que es legal que se instale un cuórum con tres personas.

Proyectó un documento que, según Terán, es un parte policial del allanamiento en el que fue detenido y al que critica por servir para mantenerlo en prisión.

"No fue mi decisión, el haberlo suspendido (a Macías), el problema no es la suspensión, el problema es la cuestión política. Macías era un juez al servicio de los casos de (la fiscal general) Diana Salazar, a ella le interesan sus casos, en ese contexto me escribe los chats que he indicado", sostuvo.

Terán negó acuerdo con Correa

Además, Terán se refirió a un argumento de Peñafiel, quien mostró ayer un audio atribuido al exvocal Xavier Muñoz sobre una reunión en Brasil para respaldar a Terán porque este ya habría tenido un acuerdo con el expresidente Rafael Correa. Terán cuestionó sobre un recurso de revisión en el Caso Sobornos.

#AHORA | El expresidente de la Judicatura, #WilmanTerán, descalificó al interpelante Jorge Peñafiel por acusarle de tener un acuerdo con el exmandatario Rafael Correa. Resaltó que fue él quien sentenció a Correa en el caso Sobornos. pic.twitter.com/XZa6PVfAiF — Diario Expreso (@Expresoec) July 17, 2024

"Solo a un imbécil se le puede ocurrir que Wilman Gabriel Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, puede llegar a un acuerdo de tal cosa. Yo fui el juez que le sentenció a Correa y fui el juez que corrigió el influjo psíquico malhadado de Saquicela. No fue Diana Salazar", expresó al alzar su tono de voz.

En cuanto a otra de las causales, sobre la extensión arbitraria de los periodos de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sin concurso previo, Terán dijo que los jueces de la CNJ deben ser renovados por tercios cada tres años y que la remoción se hizo a los que tenían tres años en funciones.

Hasta las 17:50, Terán aún continuaba ejerciendo su derecho a la defensa.

