Andrés Fantoni: "Nosotros no estamos apegados a una presidencia"

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Andrés Fantoni, concluyó la Sesión Ordinaria No. 29 del Pleno este miércoles subrayando su compromiso con la democracia y el servicio social. Fantoni convocó a la sesión sin dificultades, destacando que su labor se mide por las acciones percibidas por la ciudadanía, más allá de cualquier cargo presidencial.

"Nosotros no estamos apegados a una presidencia, una presidencia no nos hace un buen servidor, lo hacen nuestras acciones dentro de lo que la ciudadanía puede percibir, sentir y hacer. Lo seguiremos haciendo. Yo soy muy respetuoso si existe una mayoría y de ser puesto, bueno lo tendrán, pero la visión en este momento es trabajar en unidad y yo seguiré trabajando en mi país.

Un cargo no me va a hacer a mí; a mí me hace el servicio social", declaró Fantoni. Estas palabras responden a los rumores en redes sociales sobre una posible destitución impulsada por los consejeros.

La Controversia por la Designación de Mario Godoy

El pleno del Cpccs se vio envuelto en polémica tras la elección de Mario Godoy como presidente de la Judicatura en una votación disputada. Inicialmente, Dunia Martínez fue seleccionada, pero la consejera Nicole Bonifaz alegó que no se le permitió votar. Esto llevó a la consejera Yadira Saltos, alineada con el correísmo, a solicitar una reconsideración del voto, resultando en la elección de Godoy.

En respuesta, Andrés Fantoni presentó un recurso ante la Corte Constitucional, argumentando que la reconsideración de la votación presentaba vicios de nulidad y solicitando la activación de una fase de seguimiento para evaluar la legalidad del proceso.

Estas acciones y declaraciones reflejan la complejidad de las dinámicas internas del Cpccs y el firme compromiso de Fantoni con la transparencia y el servicio a la ciudadanía.

