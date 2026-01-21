Joselito Argüello pide celeridad por posesión de la comisión del concurso para fiscal

El abogado presentó una acción de protección en contra del concurso, que ya tiene fecha para posesionar a comisionados

Joselito Argüello fue descalificado de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado por una impugnación en su contra.

El abogado y expostulante a comisionado ciudadano, Joselito Argüello, presentó un escrito de insistencia ante la jueza Ofelia Angélica Crespo Zamora, para que califique la medida cautelar presentada junto con una acción de protección contra el concurso para fiscal general del Estado.

Argüello presentó la acción de protección con medida cautelar el 18 de enero de 2026; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, esta no ha sido tramitada por la magistrada. Según el accionante, esta demora podría consumar las presuntas vulneraciones en su contra, pues ya existe una convocatoria para posesionar a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, convocó al Pleno a una sesión extraordinaria para este 22 de enero de 2026, a las 15:00, con el fin de posesionar a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso.

En medio de una ola de reclamos por las dudas sobre la legitimidad de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado, el CPCCS tiene una postura clara: el proceso ha seguido las normas al pie de la letra.



Lee más 👇https://t.co/DEeNBrMlc3 — Diario Expreso (@Expresoec) January 21, 2026

Argüello teme que se consuma la vulneración de sus derechos

En un segundo oficio de insistencia (envió uno primero el 20 de enero de 2026), Argüello alertó a la magistrada Crespo Zamora de la convocatoria del Pleno del CPCCS, lo que configuraría "una posible y grave vulneración de derechos".

Concurso para fiscal general en jaque por acción de protección con medida cautelar Leer más

Por ello, el abogado Argüello solicitó a la jueza que disponga el despacho inmediato del proceso, tomando en cuenta que existe una medida cautelar pendiente. En específico, pidió que, como medida de prevención y para evitar la consumación de los hechos, se disponga al CPCCS abstenerse de posesionar a la Comisión.

CPCCS avanza con el concurso para fiscal pese a las críticas

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) resolvió, este 21 de enero de 2026, convocar a la veeduría ciudadana del concurso para fiscal general del Estado, en medio de cuestionamientos a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del proceso.

Aunque, en un inicio, la moción presentada por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, proponía convocar solo al coordinador y a la subcoordinadora, otros consejeros plantearon que se reciba a todos los veedores ciudadanos. De acuerdo con la vicepresidenta del CPCCS, Jazmín Enríquez, y la consejera Johanna Verdezoto, la intención de convocar a los más de 300 veedores ciudadanos es evitar "que no se vuelva noticia un grupo", sino conocer las posturas de todos los integrantes de la veeduría.

Desde la veeduría acreditada para el proceso, su coordinador, Hugo Arteaga, denunció irregularidades como la modificación de calificaciones, entre otros aspectos. En tanto, la Comisión Cívica paralela detectó a comisionados que, según indicó, nunca debieron ser admitidos en el proceso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!