José Suing niega acuerdos con Jarrín para postular a Mario Godoy a la Judicatura

José Suing rechaza pactos políticos en designación de Mario Godoy y defiende la idoneidad técnica de su terna

El expresidente de la CNJ, José Suing, rechaza vínculos políticos en la designación de Mario Godoy.

El expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, rechazó categóricamente cualquier tipo de injerencia política en la elaboración de la terna que llevó a Mario Godoy a presidir el Consejo de la Judicatura. En declaraciones para Ecuavisa, el magistrado negó haber mantenido coordinaciones con Fausto Jarrín, asesor gubernamental, aclarando que sus únicos encuentros han sido de carácter social.

Méritos académicos y responsabilidad del CPCCS

Respecto a la inclusión de Godoy, Suing aclaró que su decisión se fundamentó exclusivamente en la trayectoria del postulante: “es un profesional, ha ejercido funciones públicas, es un docente universitario, fue un estudiante destacado en una maestría en la Universidad Andina (…) Con el perfilamiento de por medio no saltó ningún elemento de preocupación de sus actuaciones como profesional”, declaró públicamente este miércoles 14 de enero.

Asimismo, subrayó que su rol fue estrictamente la conformación de la terna, mientras que la designación final fue competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). No obstante, mostró inquietud ante los recientes cuestionamientos contra Godoy: “Es importante que se ventile en los canales respectivos; hay planteado un juicio político, confío en que el organismo responsable actúe en consecuencia (…)”, puntualizó.

Pugna por los votos para la nueva presidencia de la Corte Nacional

En cuanto a la sucesión en la Corte Nacional de Justicia, Suing sostiene que el nuevo presidente encargado debe ser electo con una mayoría de 12 votos, argumentando que en el proceso deben participar tanto jueces titulares como los conjueces temporales.

Esta postura choca directamente con la tesis de la jueza Enma Tapia, quien defiende que la elección debe limitarse a 14 magistrados (10 titulares y cuatro conjueces principalizados), lo que reduciría el quórum necesario a solo siete votos.

Actualmente, la magistrada Daniella Camacho ejerce la presidencia encargada; sin embargo, el Pleno de la Corte tiene previsto resolver este mismo miércoles quién asumirá formalmente el liderazgo del organismo.

