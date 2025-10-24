José Julio Neira asume nuevo cargo y ya suma 11 funciones en el Gobierno de Noboa

El presidente Daniel Noboa designó a José Julio Neira, mediante decreto ejecutivo 183, como representante del Ejecutivo ante el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Conclaft).

El documento señala que el delegado del Presidente en este organismo será la o el Secretario General de Integridad Pública, cargo que también ostenta Neira, desde el 14 de mayo de 2024 y en el que fue ratificado el 27 de mayo de 2025.

Con esta designación, Neira acumula once cargos dentro del actual Gobierno, consolidándose como uno de los funcionarios con mayor concentración de funciones en la administración Noboa. Neira, de 38 años, es licenciado en Asuntos Internacionales por la Universidad Rollins de Estados Unidos. Aunque su hoja de vida destaca experiencia en crímenes financieros y gestión de riesgos, en Ecuador no constan registros públicos detallados sobre su trayectoria académica ni patrimonial.

El secretario Neira está a cargo de cinco funciones en el gobierno de Daniel Noboa. ARCHIVO

Otros cargos de José Julio Neira

Lidera Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)

El Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM)

(CONIM) El Comité Interinstitucional de Asociaciones Público–Privadas (CIAPP)

(CIAPP) Delegado del presidente ante el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH)

Delegado del presidente el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)

Delegado del presidente ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel)

Director general encargado de la Secretaría Nacional de Contratación Pública (Sercop)

Delegado ante la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH)

Parte del directorio de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP)

Secretario General de Integridad Pública

La acumulación de responsabilidades ha generado debate en sectores políticos y ciudadanos, que cuestionan la concentración de poder en un solo funcionario. Desde el Ejecutivo no se han emitido pronunciamientos sobre estos señalamientos.

