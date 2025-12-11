Incendios en Cotopaxi y Chimborazo: ¿qué zonas están siendo afectadas?

Equipos de guardaparques y bomberos enfrentan múltiples focos que ya han afectado amplias zonas de páramo y reserva

Humo y vegetación afectada se extienden por las faldas del Chimborazo durante el incendio.

La alerta sonó temprano en las montañas. Equipos técnicos, guardaparques y bomberos de Salcedo y Riobamba se desplegaron para contener nuevos incendios forestales que avanzan sobre zonas protegidas de Cotopaxi y Chimborazo. El Ministerio de Ambiente y Energía confirmó que el trabajo es permanente ante la complejidad del terreno.

En el Parque Nacional Llanganates, ubicado en Cotopaxi, brigadistas BREMIF y bomberos combaten varios focos que avanzan por los sectores Tundua y Gilinge. Según la entidad, se estima una afectación de 10 hectáreas de páramo, una zona de difícil acceso. “La lejanía obliga a un monitoreo constante para fortalecer las operaciones”, señalaron los equipos en territorio.

Afectación en Llanganates complica las labores

Daniel Noboa designa nueva vocal suplente del Ejecutivo en el IESS: ¿quién es? Leer más

La emergencia no es la única. En la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, los equipos trabajan para controlar un incendio que inició en Santa Teresita de Guabug y avanzó hacia Hieleros y Culluquisurkuna. El fuego dejó una línea de 1,2 kilómetros y más de 300 hectáreas afectadas, según los reportes preliminares.

A pesar del avance de las llamas, las tareas de combate y liquidación continúan en varios frentes. Desde el Ministerio hicieron un llamado a no usar fuego en áreas naturales y a reportar cualquier alerta al 9-1-1. “Necesitamos del apoyo ciudadano para evitar nuevos focos”, añadieron las brigadas.

Reserva Chimborazo registra más de 300 hectáreas afectadas

La institución recalcó que sus equipos mantienen operaciones en ambas provincias, con el objetivo de proteger los ecosistemas y la biodiversidad. También recordaron que estas áreas albergan especies sensibles y comunidades que dependen del equilibrio ambiental de los páramos.

El Ministerio señaló que seguirá informando sobre la evolución de los incendios y el despliegue de recursos en campo. La ciudadanía puede mantenerse al tanto por sus canales oficiales en redes sociales.

📍[COMUNICADO OFICIAL]



🔸A la ciudadanía⬇️ pic.twitter.com/lNk14jYdi0 — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) December 11, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!