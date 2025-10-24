IESS entrega primera compra centralizada de medicamentos por 3 millones de dólares

El primer lote de insumos y medicamentos, valorado en 3 millones de dólares, fue entregado en el Hospital Los Ceibos

En el Hospital Los Ceibos de Guayaquil comenzó la distribución de medicamentos e insumos médicos tras la declaración de emergencia del IESS, realizada el 26 de septiembre. Esta primera entrega incluye fármacos oncológicos, tratamientos para enfermedades autoinmunes y dispositivos médicos estratégicos.

Un camión de cuatro toneladas llegó al hospital con la primera dotación, valorada en cerca de 3 millones de dólares, así lo señaló el presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, quien estuvo presente y explicó la importancia de este proceso centralizado.

"Estamos recibiendo la primera entrega de las compras centralizadas. Es la primera compra realmente transparente que se gestiona en más de 10 años. Continuaremos entregando todos los días hasta el final de la emergencia", dijo Lama.

El funcionario agregó que si algún medicamento no se encuentra a nivel nacional, se buscará internacionalmente para asegurar la atención de todos los pacientes.

Hospital Los Ceibos, primer punto de entrega

Francisco Macio, gerente general del Hospital Los Ceibos, señaló que su unidad es la primera en recibir este cargamento de medicamentos, dispositivos y bienes estratégicos. "Este hecho marca un punto de partida para avanzar en el proceso de transformación del sistema de abastecimiento hospitalario a escala nacional", afirmó.

La entrega de Guayaquil forma parte de un plan que continuará en Quito, Cuenca y otras ciudades. Todos los hospitales recibirán insumos de manera diaria hasta cubrir la demanda generada por la emergencia declarada por el IESS.

Compras centralizadas y procesos en Sercop

Hasta el momento, el IESS ha publicado 211 procesos de compra de medicamentos e insumos médicos en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Se trata de 125 procesos de medicamentos y 86 de insumos médicos, y esta primera entrega constituye el primer resultado concreto de esas compras.

Además, se enviaron solicitudes de proformas a más de 5.000 proveedores tras publicar los procesos en la plataforma SOCE y no recibir respuestas suficientes. La estrategia busca asegurar que los hospitales del país cuenten con todos los insumos necesarios sin interrupciones.

