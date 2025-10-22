IESS amplia plazo para pago de obligaciones patronales en Imbabura

Los empleadores del sector público o privado tendrán plazo hasta el 10 de diciembre de 2025 para cancelar estos valores

Durante este periodo no se generarán intereses, multas ni recargos, siempre que los pagos se realicen hasta la fecha establecida, el 10 de diciembre.

Los empleadores del sector público y privado de Imbabura tendrá más plazo para el pago de obligaciones patronales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta entidad dispuso una ampliación excepcional para el pago de estos aportes correspondientes a octubre de 2025. Así lo informó este 22 de octubre de 2025 esta entidad.

La medida fue tomada, según el comunicado difundido por el IESS, con el propósito de mitigar los impactos económicos de las protestas y cierres viales que se registran desde hace 31 días en esta provincia en rechazó al alza del precio del diésel.

Ahora, la nueva fecha máxima para cancelar las obligaciones patronales es el 10 de diciembre de 2025. Inicialmente, el plazo original vencía el 17 de noviembre de 2025, lo que supone 23 días adicionales. “Este beneficio aplica exclusivamente a obligaciones corrientes, no en mora”, precisó el IESS.

¿Qué efecto tendrá esta medida para los afiliados del IESS y empleadores?

Además, el IESS informó que esta flexibilización temporal representa un alivio financiero para el tejido productivo local y garantiza la normalidad operativa en los servicios a los asegurados.

Esta medida beneficia a 4.915 empleadores, entre públicos y privados. La cifra incluye a empleadores, afiliados voluntarios e independientes de la provincia de los Lagos.

La ampliación del plazo para cancelar estas obligaciones asegura también la continuidad de prestaciones y servicios para afiliados y empleadores.

El impacto económico de la extensión del plazo dispuesto por el IESS

La entidad refirió que la medida de ampliar el plazo para cancelar las obligaciones patronales significa:

Intereses no cobrados: $391.775,73.

Planillaje provincial (septiembre): $15,9 millones.

Ámbito: aplica exclusivamente a obligaciones corrientes (no en mora).

Coordinación: el IESS pondrá en conocimiento al Biess para la ejecución de las acciones administrativas correspondientes.

