Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

IESS
Durante este periodo no se generarán intereses, multas ni recargos, siempre que los pagos se realicen hasta la fecha establecida, el 10 de diciembre.ARCHIVO / expreso

IESS amplia plazo para pago de obligaciones patronales en Imbabura

Los empleadores del sector público o privado tendrán plazo hasta el 10 de diciembre de 2025 para cancelar estos valores

Los empleadores del sector público y privado de Imbabura tendrá más plazo para el pago de obligaciones patronales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta entidad dispuso una ampliación excepcional para el pago de estos aportes correspondientes a octubre de 2025. Así lo informó este 22 de octubre de 2025 esta entidad.

(Lea también | “Oro ilegal, el nuevo producto estrella del crimen organizado en Ecuador”, dice Silva)

La medida fue tomada, según el comunicado difundido por el IESS, con el propósito de mitigar los impactos económicos de las protestas y cierres viales que se registran desde hace 31 días en esta provincia en rechazó al alza del precio del diésel.

RELACIONADAS

Ahora, la nueva fecha máxima para cancelar las obligaciones patronales es el 10 de diciembre de 2025. Inicialmente, el plazo original vencía el 17 de noviembre de 2025, lo que supone 23 días adicionales. “Este beneficio aplica exclusivamente a obligaciones corrientes, no en mora”, precisó el IESS.

Durante este periodo no se generarán intereses, multas ni recargos, siempre que los pagos se realicen hasta la fecha establecida, el 10 de diciembre.

¿Qué efecto tendrá esta medida para los afiliados del IESS y empleadores?

ORO freepik

‘Boom’ del oro: un salvavidas para las finanzas de Ecuador que exige mayor control

Leer más

Además, el IESS informó que esta flexibilización temporal representa un alivio financiero para el tejido productivo local y garantiza la normalidad operativa en los servicios a los asegurados.

Esta medida beneficia a 4.915 empleadores, entre públicos y privados. La cifra incluye a empleadores, afiliados voluntarios e independientes de la provincia de los Lagos.

RELACIONADAS

La ampliación del plazo para cancelar estas obligaciones asegura también la continuidad de prestaciones y servicios para afiliados y empleadores.

El impacto económico de la extensión del plazo dispuesto por el IESS

La entidad refirió que la medida de ampliar el plazo para cancelar las obligaciones patronales significa:

  • Intereses no cobrados: $391.775,73.

  • Planillaje provincial (septiembre): $15,9 millones.

  • Ámbito: aplica exclusivamente a obligaciones corrientes (no en mora).

  • Coordinación: el IESS pondrá en conocimiento al Biess para la ejecución de las acciones administrativas correspondientes.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ucrania sufre colapso eléctrico tras nueva oleada de ataques rusos

  2. Guayaquil como destino turístico: eventos culturales que atraen visitantes

  3. ¿Por qué Marlon Vargas anunció el fin del Paro Nacional?

  4. El Louvre reabre tres días después del millonario robo, entre críticas de seguridad

  5. Más de 6.000 símbolos franquistas, en la mira del Gobierno español para su retirada

LO MÁS VISTO

  1. Fuerte temblor sacude Ecuador este martes 21 de octubre: ¿dónde fue el epicentro?

  2. Luis Antonio Ruiz fue hospitalizado en España: lo que se conoce sobre su salud

  3. Comió sushi en Ecuador y acabó en cuidados intensivos: el duro relato de Yuli Vargas

  4. ¿Qué dijo Daniel Noboa sobre el IESS?

  5. Daniel Noboa anunció plan de reactivación de $ 50 millones para "víctimas del paro"

Te recomendamos