Herrería redefine el rol jurídico y marca un giro técnico dentro del Gobierno

La llegada de Enrique Herrería a la Secretaría Jurídica de la Presidencia introduce un cambio sensible en un área que, durante el último año, ha acumulado cuestionamientos por fallas de forma en leyes económicas urgentes, cuyos articulados terminaron declarados inconstitucionales. Herrería, exjuez de la Corte Constitucional, exlegislador y abogado con décadas de ejercicio profesional, asume el cargo con una hoja de ruta que podría estar marcada por tres frentes: una eventual reforma constitucional vía Legislativa, la relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, y su propia permanencia en un entorno político descrito por varios expertos como “poco tolerante” a la crítica técnica.

Para Fabián Pozzo, exsecretario jurídico del gobierno de Guillermo Lasso, el principal aporte de Herrería será su capacidad para “buscar caminos creativos” dentro de los límites constitucionales y legales, pero también para advertir cuándo una iniciativa no cumple los estándares mínimos. Según Pozzo, el nuevo secretario tiene el peso político y técnico para “decir no cuando hay que decir que no”, algo que en el actual contexto podría evitar que el Ejecutivo vuelva a tropezarse con la Corte Constitucional por errores de procedimiento o por el incumplimiento del principio de unidad de materia.

Fabián Pozzo Una figura de la talla de Enrique Herrería es muy y útil y muy importante porque podrá, primero, buscar caminos creativos y, segundo, sabrá decir que no con autoridad.

La designación también reconfigura el panorama para una posible reforma constitucional. César Ulloa, analista político y catedrático, considera que el Ejecutivo ahora tiene “un extraordinario puente” con la Asamblea Nacional, que podría incluso asesorar a la nueva ministra de Gobierno, Nataly Morillo. Recuerda que Herrería fue legislador y conoce las dinámicas legislativas. En caso de que el Gobierno insista en las enmiendas por vía parlamentaria, Ulloa anticipa que el secretario podría funcionar como un “filtro de control de calidad deliberante y crítico”.

Cesar Ulloa El gobierno ya no tiene a alguien que le haga los mandados. El gobierno tiene ahora una persona con mucha experiencia que podrá advertir los errores. Será el control de calidad.

Tensiones con la Corte Constitucional y el margen político

El vínculo con la Corte Constitucional es otro punto clave. Tanto Pozzo como el abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz coinciden en que la experiencia de Herrería como exjuez le otorga un conocimiento preciso de los criterios, estilos y límites de cada magistrado.

La incógnita es cuánto durará Herrería en el cargo. Ulloa advierte que su permanencia dependerá de la “tolerancia del Ejecutivo”. Muñoz sostiene que, si el presidente ignora esos criterios, el desgaste será inmediato. No obstante, cree que el mandatario estaría dispuesto a escuchar, pues él mismo integró a Herrería. Si es escuchado, el nuevo secretario podría incluso escalar hacia un cargo de mayor influencia política, según Gonzalo Muñoz.

Gonzalo Muñoz (Enrique Herrería) Puede hacerle quedar bien al Ejecutivo ante la Corte Constitucional, algo que hasta el momento no ha sucedido. La Corte no está en contra del Ejecutivo.

