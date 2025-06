El perfil del próximo fiscal de Ecuador debe ir más allá de los requisitos legales

El nuevo concurso para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado de Ecuador plantea un reto mayor: hallar a una persona que no solo cumpla con los requisitos legales, sino que además posea la independencia, la integridad y el temple necesarios para enfrentar uno de los cargos más complejos del país.

Así lo sostienen expertas en derecho penal como la abogada litigante Lorena Grillo y la abogada y criminóloga Soledad Angus Freré, quienes coinciden en que el perfil idóneo no puede limitarse a un listado de méritos académicos.

Ambas coinciden en que la independencia política es una condición sine qua non. Según Angus Freré, “el país exige transparencia y claridad, de ahí que se requiera un perfil que no pueda ser asociado con vínculos partidistas”. Grillo, por su parte, advierte que la prioridad debe ser “verificar que sea una persona idónea en lo ético, que no tenga vínculos con grupos de delincuencia organizada”.

Los requisitos para el nuevo Fiscal

El reglamento para el concurso, aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), establece que los postulantes deben tener título de abogado, al menos diez años de ejercicio profesional y probidad notoria. Sin embargo, la preocupación de las expertas va más allá.

Grillo recuerda que incluso personas con PhD están procesadas en el caso Metástasis, lo que demuestra que los títulos no bastan.

Desde la perspectiva técnica, Soledad Angus sostiene que no basta con conocer sobre derecho penal. Argumenta que “nuestra realidad y momento social haría valioso un perfil criminológico, que entienda el fenómeno criminal desde una perspectiva más amplia” .

Además, considera indispensable que el nuevo fiscal tenga visión de gestión: mejorar las condiciones de trabajo de los fiscales, actualizar los sistemas tecnológicos y dotar de recursos a las unidades especializadas.

Para Grillo, el reto no es menor. “El cargo de fiscal general es el de más poder, pero también el de más riesgo en el país”. A eso se suma que los salarios actuales resultan poco atractivos frente al nivel de responsabilidad. “Son irrisorios”, lamenta, y eso desincentiva a profesionales probos a postularse.

Críticas al concurso para elegir al fiscal

Las dos concuerdan también en que una parte del problema radica en el diseño del concurso. Grillo cuestiona que “las comisiones de selección no tengan requisitos” y que el CPCCS (que ha perdido legitimidad) sea la institución que lidere el proceso.

“Todo en la elección del fiscal (general) está mal: el reglamento, la comisión, el Consejo, el sueldo, el trabajo, el perfil, la justicia”, sentencia.

Las directrices de la ONU sobre la función de los fiscales y del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE) indican que un fiscal general debe tener integridad, ser independiente del poder político, garantizar los derechos humanos, rendir cuentas y liderar una política penal eficaz.

El temple también importa

Quien asuma la Fiscalía General debe estar preparado para resistir presiones, amenazas y situaciones complejas. El Estado tendrá la obligación de garantizarle condiciones de seguridad, pero el temple del fiscal será tan importante como su formación.

“Decir ‘voy a concursar para fiscal general’ sin saber el cambio de vida y el riesgo que supone revela una ingenuidad que ya lo descalifica para el cargo”, advierte Grillo. Angus agrega: “No es que podría cambiarle la vida; le va a cambiar la vida”.

Concurso. El CPCCS anunció el inicio del proceso y prevé que tenga una duración de seis meses, aproximadamente.

