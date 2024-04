¿Quién es Henry Bósquez, el asambleísta que renunció a la RC5?

La baja más reciente de la Revolución Ciudadana (RC) en el legislativo es la de Henry Saúl Bósquez Villena, quien anunció este 12 de abril de 2024 que se separaba de la bancada correísta por discrepancias relacionadas con su apoyo a la ley para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo.

La decisión de Bósquez generó la inmediata reacción de Luisa González, excandidata presidencial y actual presidenta de la RC5, quien le dedicó un tweet y lo calificó de mentiroso. "Me pediste te entregue la Dirección Provincial de Bolívar para asegurar tu REELECCIÓN y si no lo hacía te IRÍAS POR CUALQUIER OTRO PARTIDO POLÍTICO en las próximas elecciones", escribió González.

En ocasiones SE GANA perdiendo.

❗️MIENTES @hbosquezab ❗️

Me pediste te entregue la Dirección Provincial de Bolívar para asegurar tu REELECCIÓN y si no lo hacía te IRÍAS POR CUALQUIER OTRO PARTIDO POLÍTICO en las próximas elecciones. “…soy un político de gran proyección…”.



Dije… https://t.co/EeIFOVVvh9 — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) April 12, 2024

¿Quién es Henry Bósquez?

Henry Bósquez en una convención de la Revolución Ciudadana en Santo Domingo. X @hbosquezab

Henry Bósquez fue candidato a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana en representación de la provincia de Bolívar en las elecciones anticipadas de 2023. Ganó su curul en las votaciones de primera vuelta del 20 de agosto y fue posesionado el 25 de noviembre de 2023 -al igual que el resto del legislativo- tras recibir su credencial electoral. Pertenece a la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado.

Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Henry Bósquez cuenta con dos títulos de tercer nivel. El primero, registrado en enero de 2009, como Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. El segundo título que registra es de abogado, mismo que data de enero de 2010.

De acuerdo a la página web del Observatorio Legislativo, Henry Bósquez, en su calidad de asambleísta, ha votado en seis proyectos de ley o resoluciones:

Elección de Henry Kronfle como Presidente de la asamblea: A favor.

Censura Juan José Morillo y destitución Fausto Murillo: A favor.

Aprobación Informe II Debate Proyecto de Ley Coop. Ecuador - UE: Ausencia.

Aprobación Proyecto de Resolución SNI Violencia contra las Mujeres: A favor.

Aprobación de la Ley de Turismo: A favor.

Aprobación Resolución Proforma PGE 2024 y PPC 2024-2027: En contra.

Henry Bósquez es Integrante de la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado. X @hbosquezab

La mañana de este 12 de abril de 2024 se conoció que Bósquez Villena presentó su renuncia a la bancada de la Revolución Ciudadana a través de un memorando enviado al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle.

En el documento, el legislador argumenta que su renuncia se debe a que no comparte "con algunas decisiones e ideologías que el movimiento ha tomado en este momento". Además agrega: "no puedo defraudar a mi provincia, a quien me debo y poner encima intereses partidarios y peor aún personales".

Posteriormente, en un comunicado publicado en sus redes sociales, Bósquez agradeció a la RC por haberle permitido ser candidato a la Asamblea Nacional. También señaló que por haber votado a favor de la Ley de Turismo empezó a recibir ataques en su contra de ciertos grupos de la organización política liderada por el expresidente Rafael Correa.

#Comunicado|📃



Estimados bolivarenses, me mantengo en que la unidad es la fuerza para sacar adelante a la provincia, como autoridad electa he pregonado que se debe trabajar con la bandera de la provincia, sé que a muchos les disgustara mi decisión, mi prioridad es Bolívar.🤝 pic.twitter.com/9brQiOwEjI — Henry Bosquez (@hbosquezab) April 12, 2024

