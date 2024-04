El bloque correísta se desgrana: las bajas de los últimos seis meses

Menos escaños azules. La última baja que 'sufrió' la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5) fue la del legislador de la provincia de Bolívar, Henry Bósquez, este 12 de abril de 2024. ¿Los motivos? Haber "provocado" malestar en la bancada correísta con su voto a favor de la Ley de Turismo que promovió el Gobierno. Así lo detalló en un memorando que remitió al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en el que explicó que su ideología es trabajar por el bienestar de los bolivarenses, razón por la cual no comparto con algunas decisiones e ideologías que el movimiento ha tomado en este momento".

Con la renuncia irrevocable de Bósquez se suman cuatro bajas en la bancada correísta que en las Elecciones Anticipadas 2023 ganó 52 curules de la Asamblea Nacional, convirtiéndose en mayoría.

Ahora, con las cuatro bajas, el correísmo cuenta con 48 escaños en el Pleno. Y no descartan más renuncias, pues el expresidente sentenciado, Rafael Correa, ha asegurado que "hay presión del Gobierno de Noboa" en la Asamblea "ofreciendo todo y comprando conciencias".

La primera renuncia fue la del legislador Ferdinan Álvarez, el 23 de octubre de 2023, en medio de un sin fin de acusaciones que despuntaron con la difusión de audios que involucraron a Glas, a su excolaboradora Soledad Padilla y al mismo Álvarez.

El legislador Ferdinan Álvarez se desafilió de la Revolución Ciudadana en 2023. Cortesía

La segunda renuncia a la bancada de la RC5 fue la del legislador Xavier Jurado, el pasado 10 de abril. En un oficio, dijo que era por motivos personales, pero añadió que "en cualquier espacio que me he desempeñado he buscado la construcción de un Ecuador de progreso y desarrollo, apegado a los ideales de un Estado más inclusivo y democrático en beneficio de mis mandantes", escribió.

Jurado es uno de los siete legisladores de la Revolución Ciudadana que votaron a favor de la aprobación de la Ley de Turismo. Los otros fueron: Pamela Aguirre, Pierina Correa, Marcela Holguín, Henry Bósquez, Johanna Ortiz y Milton Aguas.

Le continuó Milton Aguas, quién aseveró que renunciaba al correísmo como rechazo a posibles sanciones que el partido político preparaba en su contra por haber votado a favor del proyecto de Ley de Turismo que promovió el oficialismo.

Que se vayan los que quieran irse, les pagamos el taxi. Rafael Correa

Aguas difundió un comunicado en el que señaló que el 3 de abril fue notificado con la citación del Consejo de Disciplina y Ética de la RC5, que contiene una denuncia de Juan Camilo Samán Salem, "pidiendo ser sancionado por votar a favor de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo".

Pese a que fueron parte de su 'tropa', para el expresidente sentenciado Rafael Correa declaró Milton Aguas y Xavier Jurado eran dos personas desconocidas. Así lo dijo en una entrevista concedida a Radio Sonorama, la mañana del 11 de abril. Y expuso que habría "fuerte presión del Gobierno, con el hombre del maletín, ofreciendo todo". Por ejemplo, detalló, "a Mónica Salazar, una compañera extremadamente leal, tiene un grave e injusto problema con la Corporación Financiera, le ofrecieron solucionarle todo, pero es una mujer integra y dijo no, yo jamás venderé mi conciencia", detalló Correa en la entrevista.

