Xavier Jurado, nueva baja en la bancada de la Revolución Ciudadana

La renuncia del legislador Xavier Jurado a la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) se conoció este 10 de abril de 2024 por una publicación que hizo en X el expresidente Rafael Correa.

"Con un poco de honestidad debería renunciar a la curul que ganó con la RC5. ¡Cuánta razón tenían sus críticos! En fin. No es el primero ni será el último", posteó Correa junto a una imagen del oficio remitido hoy por Jurado al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle.

Aunque Jurado no respondió mensajes ni llamadas para conocer los motivos de su renuncia, la Secretaria de la Asamblea Nacional y la comunicadora de la bancada confirmaron la recepción del documento y la renuncia, respectivamente.

En el oficio, Jurado señala que motivos de carácter personal lo llevan a presentar la renuncia a la bancada de la RC de manera irrevocable.

Jurado es legislador por la provincia del Guayas, Distrito 4, elegido para el periodo 2023-2025. "En cualquier espacio que me he desempeñado siempre he buscado la construcción de un Ecuador de progreso y desarrollo, apegado a los ideales de un Estado más inclusivo y democrático en beneficio de mis mandantes", expuso en el oficio.

Jurado es uno de los siete legisladores de la RC que votaron a favor de la aprobación de la Ley de Turismo. Los otros fueron: Pamela Aguirre, Pierina Correa, Marcela Holguín, Henry Bósquez, Johanna Ortiz y Milton Aguas.

Anteriormente, Ferdinand Álvarez también dejó la bancada y se desafilió del movimiento político en octubre de 2023.

