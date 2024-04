La Contraloría identificó un perjuicio en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón

La Contraloría predeterminó responsabilidades civiles culposas por 974.568 dólares en contra de 3 funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y un empleado de la compañía rusa Tyazhmash S.A., contratada para terminar las obras electro e hidromecánicas de la Central Hidroeléctrica Toachi-Pilatón.

Según la Contraloría, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020, los funcionarios de Celec no velaron por que se cumpla los requisitos mínimos establecidos en los pliegos de contratación. “Los trabajadores no tenían título de tercer nivel en ingeniería y no presentaron certificados que avalen su experiencia laboral. Sin embargo, el administrador del contrato no impuso multas que ascendieron a 433.000 dólares en contra de Tyazhmash S.A., monto por el cual se predeterminó una responsabilidad civil”, informó la entidad.

Otra sanción por este contrato fue la glosa por 108.568 dólares en contra de la contratista, los funcionarios que administraron los contratos y el jefe del Departamento de Obras Civiles que actuó durante el periodo auditado.Este rubro se incluyó en tres planillas sin solicitar la aprobación del administrador del contrato y sin especificar la cantidad de horas y la categoría del personal empleado. Además, los costos de la mano de obra fueron superiores a los fijados por el Ministerio de Trabajo, originando pagos injustificados.

Otra glosa, por 433.000 corresponde a las multas que no se impusieron ante la ausencia de los Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo de acuerdo a las normas ISO. “El contratista debió implementar estos controles para prevenir riesgos a la seguridad y salud de sus trabajadores y al medio ambiente”.

