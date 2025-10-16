Expreso
GUSTAVO PETRO SOBRE ATENTADOS EN ECUADOR
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre la situación en Ecuador.Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Gustavo Petro dice que violencia crece en Ecuador por obstáculos para sacar cocaína

El presiente colombiano ratificó la importancia de que América Latina trabaje coordinadamente contra el crimen organizado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este 16 de octubre de 2025 que la violencia está creciendo en el Pacífico ecuatoriano debido a la supuesta dificultad que enfrentan actualmente los narcotraficantes para sacar cocaína desde su país.

“Este crecimiento de la violencia en la costa pacífica ecuatoriana tiene que ver con la dificultad para sacar cocaína por el Pacífico colombiano, que ha logrado el Gobierno y nuestra fuerza pública”, expresó el mandatario en la red social X, sin ofrecer más detalles al respecto.

El mensaje de Petro llega en la misma semana en que las autoridades ecuatorianas informaron sobre una explosión registrada en una vía del sur del país y otra bajo un puente en la provincia del Guayas.

Estas detonaciones se suman al estallido de un coche bomba ocurrido el 14 de octubre de 2025 frente a un centro comercial y a un edificio de oficinas de la familia del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, que dejó un muerto y treinta heridos.

Colombia dice poder ayudar a Ecuador en el control de drogas

Ecuador vive desde 2024 bajo un “conflicto armado interno”, declarado por Daniel Noboa para combatir a las bandas delictivas, a las que el mandatario pasó a calificar como “terroristas”. A estos grupos se les atribuye la escalada de violencia que atraviesa el país en los últimos años, lo que lo ha situado a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

En ese contexto, Petro afirmó que “Colombia podría ayudar a Ecuador a estrangular la salida de cocaína por el Pacífico ecuatoriano”.

“No se necesitan misiles. La coordinación de inteligencias y de la fuerza pública de los países que formaron parte de la Gran Colombia, Perú y Brasil es fundamental para ser más eficaces. El Centro de Integración Policial Amazónico, ubicado en Manaos, Brasil, con participación de Ecuador, Venezuela y Brasil, es un gran paso en ese sentido”, agregó el mandatario.

