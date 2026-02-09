Guillermo Lasso participa en foros sobre democracia y seguridad en Brasil y Perú

El expresidente habló de la necesidad de defender la libertad y la democracia, en entrevista con medios de comunicación

El expresidente Guillermo Lasso está en Brasil, fue parte de una programa de entrevistas y también de reuniones académicas.

Desde el lunes 9 y hasta el jueves 12 de febrero del 2026, el expresidente de la República, Guillermo Lasso, visitará São Paulo (Brasil) y Lima (Perú). Su agenda incluye encuentros académicos y empresariales con instituciones y actores de la región.

Según el exmandatario, "uno de los mayores desafíos de la región es reconstruir la confianza ciudadana. Sin instituciones sólidas, sin reglas claras y sin inclusión económica, la democracia se vuelve frágil y vulnerable”, comentó en una entrevista, en el programa Diálogos Presidenciales, en el Canal UM Brasil.

Lasso fue parte de una serie de entrevistas sobre democracia, dirigidas a expresidentes de América. Se trata de una producción conjunta de ese medio de Brasil con FecomercioSP, RenovaBR, la Escuela de Gobierno de la OEA e Insper, informó el equipo de Guillermo Lasso.

"Combatir el crimen transnacional organizado es el reto más importante de la región. Los gobiernos latinoamericanos deben unirse para tomar decisiones firmes y coordinadas en materia de seguridad hemisférica”, señaló Lasso. Además, indicó que otro desafío es "defender la libertad frente a soluciones fáciles que prometen mucho y entregan poco. La democracia requiere responsabilidad fiscal, respeto al Estado de derecho y políticas públicas que generen bienestar sostenible”.

La agenda de Lasso

El martes 10 de febrero, el expresidente Lasso tendrá una cita en Casa LIDE, del gigante grupo empresarial Doria. También se reunirá con autoridades, académicos e investigadores de la Escuela de RRII de la Fundación Getulio Vargas de Brasil.

El miércoles 11 de febrero, Lasso viajará a Lima, estará en el programa de Educación Ejecutiva del Adam Smith Center for Economic Freedom.

En São Paulo, cumpliendo una agenda de trabajo que incluyó una entrevista en Diálogos Presidenciales del Canal UM Brasil, una serie regional sobre democracia; un encuentro con la Asociación Comercial de São Paulo; y un conversatorio en INSPER con académicos, estudiantes y… pic.twitter.com/kOaeCBq03N — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 9, 2026

