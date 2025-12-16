El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, recibió las llaves de la ciudad de Miami

El exmandatario ecuatoriano comparte su agenda entre Ecuador y el extranjero por compromisos personales y académicos

El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, recibió este lunes 15 de diciembre de 2025 las llaves de la ciudad de Miami, en el estado de Florida (Estados Unidos), distinción que lo acredita como visitante ilustre de la urbe.

A través de su cuenta de X, el expresidente compartió este momento junto a una fotografía de él con el alcalde de Miami, Francis Suarez. "Agradezco este reconocimiento a la defensa de la democracia, valores que seguiré promoviendo dentro y fuera del Ecuador. Mi gratitud a Miami por este honor".

Luego, por redes sociales, el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso compartió un emotivo mensaje por el honor recibido, acompañado de fotografías de él junto a su esposa, María de Lourdes Alcívar, quien lo acompañó en la ceremonia de entrega.

"Viví uno de los momentos más especiales de mi vida al recibir las llaves de la ciudad de Miami. Tener a mi familia acompañándome hizo este honor aún más significativo. Gracias por ser mi apoyo constante y por celebrar conmigo este logro tan importante", publicó.

Hoy recibí las llaves de la ciudad de Miami, de manos del alcalde @FrancisSuarez . Agradezco este reconocimiento a la defensa de la democracia, valores que seguiré promoviendo dentro y fuera del Ecuador. Mi gratitud a Miami por este honor. pic.twitter.com/64Oxj4x1i2 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) December 15, 2025

Guillermo Lasso: un mandato que terminó antes de lo previsto

Guillermo Lasso fue electo presidente del Ecuador en 2021, tras permanecer en la papeleta electoral por al menos diez años, siendo una figura opositora a la tendencia del Revolución Ciudadana. Fue electo junto a su vicepresidente, el médico Alfredo Borrero.

Sin embargo, a mediados de su mandato la Asamblea Nacional, entonces de mayoría opositora, inició un juicio político en su contra, Aunque el presidente acudió a defenderse al Pleno del Legislativo, Lasso resolvió declarar la muerte cruzada y disolver al Parlamento.

