Fuerzas Armadas ejecutan operativo en Guayaquil: menor aislado y armas decomisadas

Las Fuerzas Armadas informaron sobre una operación de seguridad realizada en el distrito Florida, al norte de Guayaquil, en la que se logró la aprehensión de tres personas y el aislamiento de un menor de edad.

El operativo se desarrolló tras detectar a varios individuos con actitud sospechosa que intentaron huir al notar la presencia militar. Durante la intervención, el personal logró interceptar y neutralizar a los sospechosos, procediendo a su registro y verificación.

Como resultado, se incautaron cuatro armas de fuego, entre ellas dos fusiles RK-15 modificados, una subametralladora calibre 9 mm, y cuatro alimentadoras con 72 municiones de diferentes calibres. También se retuvieron cuatro teléfonos móviles que serán analizados como parte de la investigación.

Ecuador atraviesa un estado de excepción en 10 provincias

Los aprehendidos y las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, en cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de operaciones. La institución reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia organizada, en el marco de las acciones coordinadas con otras entidades del Estado.

Este tipo de operativos se enmarca en el estado de excepción vigente en varias provincias del país, como parte de la estrategia nacional para enfrentar el crimen organizado y recuperar el control territorial en zonas de alta conflictividad.

