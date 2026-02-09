Fiscalización declaró sesión reservada en el juicio político a Godoy: ¿qué ocurrió?

En el penúltimo día para practicar pruebas, los testigos convocados por el correísmo no acudieron a Fiscalización

La Comisión de Fiscalización tenía previsto conocer la última prueba documental de Mario Godoy y los últimos testigos convocados por el correísmo.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reanudó este 9 de febrero de 2026 el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. La mesa tenía previsto practicar la última prueba de descargo de Godoy y recibir a los últimos testigos convocados por el correísmo.

Previo a escuchar a los últimos testigos convocados por el correísmo, el asambleísta Luiggi García (ADN) solicitó la reconsideración de una moción presentada durante la sesión del 8 de febrero de 2026, con la que propuso conocer, en sesión reservada, la documentación remitida por el Ministerio del Interior como parte de la prueba practicada por Godoy.

La reconsideración fue aprobada y, con ello, también la moción. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), solicitó que se leyera la normativa que permite declarar sesiones reservadas cuando la mesa conoce información sensible, y dispuso pausar la transmisión de la sesión y que la prensa abandone la sala.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, presentó ante la Comisión de Fiscalización documentación que descarta que su esposa, Dolores Vintimilla, haya ejercido la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan en el caso Euro2024.



Últimos testigos convocados por el correísmo faltaron a Fiscalización

Unos minutos después, la sesión de la Comisión de Fiscalización volvió a ser pública y estaba previsto que la mesa recibiera el testimonio de las ocho últimas personas convocadas por los asambleístas correístas proponentes del juicio político contra Mario Godoy.

Los últimos testigos del correísmo son:

Marco Rodríguez Andersson Boscán Ramiro Vela César Umajinga Humberto Alvarado Adriana García Lenin Rogel Wilfrido Espinoza Martínez

Sin embargo, la asambleísta del correísmo Viviana Veloz, una de las cinco proponentes del juicio político contra Godoy, informó que ninguno de los testigos convocados se encontraba presente para rendir su testimonio ante la Comisión de Fiscalización.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, recordó que la comparecencia de los testigos no está sujeta a una norma coercitiva y que se volvería a notificar a los convocados para que asistan a la comisión. Finalmente, suspendió la sesión e indicó que se reinstalará este 10 de febrero de 2026, último día en el que las partes podrán practicar sus pruebas en el juicio político contra Mario Godoy.

