Esteban Torres, de ADN, sobre HealthBird: "No tenemos información sobre el tema"

El asambleísta sostuvo que espera que la fallida contratación no haya implicado dinero ni información de los ecuatorianos

La fallida contratación de la startup estadounidense HealthBird sigue generando polémica en Ecuador, ahora por las declaraciones del asambleísta de la bancada oficialista, Esteban Torres, quien señaló la falta de información sobre el controvertido acuerdo comercial.

En entrevista con La Posta, el asambleísta oficialista señaló que las dudas alrededor de HealthBird y su participación en la salud pública del país es un tema que también preocupa a sus colegas en la Asamblea Nacional.

Si hay responsabilidades, que se las sancione, dice Torres

"La preocupación es de muchos asambleístas del oficialismo porque son temas que no se ven bien, no suenan bien y que esperamos que hayan respuestas", señaló el legislador e indicó que espera que la fallida contratación no haya implicado poner en riesgo recursos e información de los ecuatorianos.

Sin embargo, también reconoció que es algo de lo que no tiene conocimiento, pues no manejan información sobre lo que sucedió con HealthBird. "Para nosotros es bastante complicado porque no tenemos la información sobre este tema. Que se esclarezca lo que tenga que esclarecerse, si hay responsabilidades que se las sancione".

Torres dice que los ecuatorianos exigen gestión del Gobierno

Por otra parte, el asambleísta del oficialismo Esteban Torres también se refirió a la derrota electoral del Gobierno del presidente Daniel Noboa en el referéndum y consulta popular del 1 de noviembre de 2025, en que el No ganó en las cuatro preguntas planteadas.

"Hay que saber leer los resultados, fue inesperado para todos. Lo importante es sacudirse lo antes posibles y tomar los correctivos. (Los ecuatorianos dicen) necesito gestión, necesito que se muevan las cosas", acotó el legisador.

Respecto a los cambios que deberían haber en el oficialismo, Torres sostuvo que "se puede hacer mucho más, en especial en los sectores estratégicos. Cambiar el enfoque. El mensaje fue que la gente también espera obra física".

