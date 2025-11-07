¿Está bajando la violencia en Guayaquil y Durán? Ministro Reimberg habla de cifras

Reimberg aseguró que los índices de muertes violentas han disminuido en Guayaquil y Durán. Conoce los detalles

John Reimberg aseguró que los índices de muertes violentas han disminuido en Guayaquil y Durán.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que los índices de muertes violentas han disminuido en Guayaquil y Durán como resultado de las operaciones ejecutadas por el Bloque de Seguridad, conformado por fuerzas policiales y militares.

Durante una entrevista en Teleamazonas, Reimberg afirmó que “estamos avanzando, estamos trabajando, estamos disminuyendo los lugares donde se concentran estos grupos delincuenciales y es por eso que viene el ataque entre ellos”. Según el funcionario, los enfrentamientos entre bandas criminales son una reacción a la presión ejercida por las fuerzas del orden.

“El objetivo es acorralarlos, atacarlos y no darles tregua”, enfatizó Reimberg, quien reiteró que esa es la instrucción que tiene la Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad. El ministro también destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar el control territorial en zonas afectadas por el crimen organizado.

Según el funcionario, los enfrentamientos entre bandas criminales son una reacción a la presión ejercida por las fuerzas del orden. Cortesía

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la violencia en zonas urbanas, especialmente en Guayas, donde se han registrado atentados y amenazas vinculadas a grupos delictivos.

Niño asesinado en Durán antes de que llegaran 1.000 militares

Un niño de 12 años fue asesinado y otro de 17 resultó herido en un ataque armado ocurrido la tarde del domingo 26 de octubre en la cooperativa El Pantanal, segunda etapa del sector El Recreo, en Durán.

El hecho se registró alrededor de las 15:30, en un espacio público frente al parque del sector. Según el reporte policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta negra se acercaron al sitio y abrieron fuego contra los jóvenes. En la escena se levantaron 12 vainas percutidas calibre 9 milímetros.

La víctima recibió varios impactos de bala en el tórax y falleció en el lugar. Su madre relató a los investigadores que su hijo había asistido la noche anterior a una fiesta y que, en la madrugada, un grupo de amigos —tres hombres y una mujer— llegó a su vivienda para pedirle ayuda en la búsqueda de un teléfono extraviado. Horas después, fue notificada de su muerte.

