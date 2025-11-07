Ataque armado en La Garzota deja una persona fallecida: ¿qué ocurrió?

El hecho violento se registró la madrugada de este viernes 7 de noviembre en los exteriores de un restaurante

El hecho violento ocurrió en el portal de un restaurante en la avenida Agustín Freire, en el norte de Guayaquil.

Un ataque armado se produjo la madrugada de este viernes 7 de noviembre de 2025, en el norte de Guayaquil. El hecho se registró en el sector de La Garzota en el portal de un restaurante.

Por efecto de este suceso criminal, un hombre perdió la vida y dos más resultaron lastimados. La balacera ocurrió en la avenida Agustín Freire, aproximadamente a las 02:00.

(Te puede interesar: Descartan artefacto explosivo hallado en el centro, era solo tubos con cables)

Hasta el momento se busca definir las características de los implicados y en qué tipo de vehículo se movilizaron para ejecutar el atentado.

Alertados de la situación por el ECU 911, agentes policiales acudieron a la zona para verificar el incidente violento. Al llegar al punto, observaron que había una persona tendida y sin signos vitales en las inmediaciones del negocio.

“Lo de Guayaquil era una distracción”: Reimberg revela plan de coche bomba en Quito Leer más

Ataque armado en La Garzota: Heridos fueron auxiliados por policías

Los policías que arribaron al punto también se contactaron con dos ciudadanos que resultaron heridos en el mismo hecho armado. Los uniformados les brindaron ayuda para que sean trasladados hacia un hospital.

Paramédicos a bordo de una ambulancia llegaron hasta el lugar para cumplir con los traslados hacia la casa de salud.

Asimismo, los agentes posteriormente retiraron el cadáver de la víctima mortal, hacia el laboratorio de Criminalística. El hombre aún no ha sido identificado.

Las causas de este suceso están bajo investigaciones, a fin de esclarecer qué motivó este asesinato.

Guardias, posibles víctimas del ataque en La Garzota

La mañana de este viernes, horas después del ataque, un grupo de ciudadanos que se encontraban en el sector, quienes laboran cuidando carros, indicaron brevemente que el fallecido era guardia, pero no especificaron si, al igual que ellos, cuidaba carros, o era guardia del local comercial.

En el portal del predio aún había manchas relacionadas con el crimen, como muestra de la vehemencia del hecho.

(Lee también: Coche bomba en Quito: Policía desactiva explosivos en complejo judicial)

Asimismo, había pipas, restos de cigarrillos, unas gafas y desperdicios, según se pudo notar en el sitio.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!