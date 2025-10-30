Operativo Los Pepes: allanamientos en Portoviejo, Quito, Quevedo, Cuenca y Latacunga

En el operativo estuvo presente el ministro del Interior, John Reimberg. La incursión dejó como saldo 12 detenidos

El operativo se ejecutó la madrugada del 30 de octubre de 2025.

La Policía Nacional realizó varios allanamientos en cinco provincias de Ecuador en el contexto del operativos Los Pepes, ejecutado entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de octubre de 2025, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

De acuerdo con el funcionario, en total se ejecutaron 26 allanamientos en inmuebles de Manabí (Portoviejo), Pichincha (Quito) Los Ríos (Quevedo), Azuay (Cuenca), Cotopaxi (Latacunga). El saldo de la incursión fueron 12 personas detenidas (11 ciudadanos ecuatorianos y 1 venezolano), entre ellos, alias Trompudo Guillo, presunto cabecilla, y responsable de varios asesinatos, entre ellos, una bebé.

El operativo, según informó a través de su cuenta de X el ministro Reimberg, se ejecutó luego de 15 meses de investigación contra Los Pepes, organización que es identificada como brazo armado del grupo de delincuencia organizada Los Lobos.

Fiscalía General del Estado informó, por su lado, que los detenidos serán procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, vinculado con delitos como tráfico de drogas y armas y asesinatos.

Los indicios recabados durante el operativo Los Pepes

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional informaron que recabaron varios indicios durante los allanamientos ejecutados en varios cantones de cinco provincias.

Los indicios recabados son:

11 armas cortas

1 arma larga tipo fusil

3 armas traumáticas

162 cartuchos

26 terminales móviles

3 carros recuperados

4 chalecos antibalas

4 motos recuperadas

3 alimentadoras

31 cápsulas explosivas

324 gr de droga

Prendas de vestir policiales

Los Pepes: organización criminal detrás de varias muertes violentas

El grupo de delincuencia organizada Los Pepes, de acuerdo con el funcionario, está involucrada en al menos 65 asesinatos en el cantón Portoviejo. Entre sus víctimas está el excandidato a alcalde del cantón, José Miguel Mendoza, asesinado en julio de 2024.

Los Pepes, a su vez, está relacionado con la muerte de guías penitenciarios, tráfico de drogas, armas y un centro de monitoreo clandestino con más de 100 cámaras. Todos los detenidos hasta el momento, según el ministro, tiene antecedentes penales por robo, asesinato, receptación, entre otros delitos.

"Cero impunidad contra estos delincuentes. Que la función judicial haga su trabajo y los deje a todos donde deben estar: en la cárcel", publicó el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de X al anunciar el operativo Los Pepes.

