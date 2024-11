Elecciones 2025: presidenciables hablan sobre la ola migratoria

Una nueva oleada migratoria, si bien no superior a la de 1998-2003, registra Ecuador desde el 2021. Los reportes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dicen que a partir del 2022, la nacionalidad ecuatoriana es la segunda más identificada en el cruce a través del llamado Tapón del Darién.

En el 2022, 29.356 ecuatorianos pasaron por El Darién y en 2023, la cifra casi se duplicó, con 57.250 personas. Hasta mayo de este año, 12.128 connacionales han usado el cruce, según el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Pero esa ya no es la ruta, más utilizada para llegar a los Estados Unidos.

La crisis económica y de inseguridad, ahondada por la falta de energía eléctrica, mantienen el interés del ecuatoriano por salir del país. Eso se puede confirmar en los resultados de la Encuesta de Intenciones y Dinámicas Migratorias en Ecuador, que OIM presentó hace una semana.

La investigación se efectuó en Tulcán, Ibarra, Lago Agrio, Coca, Manta, Guayaquil, Santo Domingo, Quito, Ambato, Cuenca, Loja, Machala y Huaquillas. De acuerdo con sus estimaciones, 1,2 millones de personas tienen la intención de migrar hacia el extranjero, para buscar oportunidades laborales, el 64%; y por la reunificación familiar, 9%. Más de la mitad es bachiller. El 40.1% gana hasta 425 dólares.

No solamente los ecuatorianos buscan dejar el país, también los extranjeros, debido a la crisis, así lo ha reportado la Organización de Venezolanos Residentes en Ecuador, desde 2022. Ellos también buscan llegar a Estados Unidos, Europa o Chile, entre otros destinos.

La pregunta de EXPRESO

Con ese panorama, EXPRESO preguntó a los candidatos presidenciales: ¿Qué medida inmediata, que no esté vigente actualmente, adoptaría para regular el ingreso de migrantes al país? ¿Y qué haría para evitar la salida de ecuatorianos de manera ilegal? Siete contestaron.

Todos coinciden en la urgencia de fortalecer la economía y generar fuentes de empleo para detener la migración. Francisco Tabacchi, de CREO, subraya que “la gente no migra por gusto, sino que no tiene condiciones mínimas para salir adelante”.

Jorge Escala, de Unidad Popular, propone incluso una suerte de incentivo para los compatriotas que envíen remesas. Un porcentaje de esos recursos serían invertidos en un proyecto.

Juan Iván Cueva, de AMIGO, concuerda en que hay que atacar las causas: pobreza, desintegración social y violencia, según enumera.

Desde otra perspectiva, Andrea González, candidata por Sociedad Patriótica, critica el concepto de ciudadanía universal y a la Constitución de Montecristi. Y habla de estudiar la idea de visado para ingresar al territorio ecuatoriano. Y también dice que hace falta una campaña para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de buscar acceder a otro país, de forma irregular.

Aunque, en general, todos los candidatos mencionan la necesidad de implementar controles, digitalizados inclusive, para el acceso de migrantes y de sanciones más drásticas para quienes cometan actos ilícitos.

En esa línea, Henry Cucalón, de Construye, propone una deportación inmediata y una prohibición de al menos 10 años para volver al Ecuador.

En ese sentido, Tabacchi adelantó que impulsará una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y a su reglamento para fortalecer los controles migratorios, de ingreso, tránsito o permanencia e inadmisibilidad.

Jimmy Jairala, de Centro Democrático, en esa misma línea, dice que hay que permitir el paso únicamente de extranjeros que ingresen de forma regular.

El analista advierte

Para Jacques Ramírez, especialista en temas de migración, apunta que el Ecuador tiene firmados convenios a nivel bilateral y multilateral, que han definido políticas migratorias, en el tema regional, de la migración internacional. Hay dos instrumentos, el Acuerdo de Residencia Mercosur y los Acuerdos de Residencia de Comunidad Andina de Naciones.

Esos convenios dan facilidades para los extranjeros de la región y para los ecuatorianos que quieren salir a otros continentes, explicó.

En cuanto a la inmigración, los monitoreos hablan de un descenso o de una salida tanto de ecuatorianos como de extranjeros, por efecto de la crisis que vive el país, confirma Ramírez. Aunque señala que espera que el próximo gobierno trabaje en políticas públicas contra la discriminación, racismo, xenofobia y aporofobia, que crece en países con economías complicadas.

La repercusión del triunfo de Donald Trump

Sobre la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Jacques Ramírez dice que seguramente muchos ciudadanos, no solo ecuatorianos sino del mundo, intentarán llegar antes de que él se posesione, el 20 de enero del 2025.

Sobre ese tema, el 5 de noviembre, por las elecciones presidenciales, la Embajada de ese país en Ecuador emitió un comunicado a través del que aclara que: “Las leyes de inmigración de EE. UU. permanecen estrictas. No habrá ningún cambio inmediato en las leyes de inmigración luego de las elecciones estadounidenses. Las personas que entren ilegalmente a Estados Unidos entre los puertos de entrada seguirán siendo expulsadas rápidamente”.

Los tres últimos gobiernos han desmantelado la red consular, comenta Ramírez, por lo que espera que se vuelvan a articular para que los connacionales tengan un espacio de apoyo. Ecuador era el único país de Sudamérica con un consulado en Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, hasta que lo cerró Lenín Moreno. “Es necesario que se retomen las relaciones diplomáticas con ese país”, dice, y subraya que el derecho a no migrar implica que las personas puedan desarrollar su vida de manera digna y no salgan del país de forma forzada. En eso se debe trabajar.

Dos datos

Desde 2021, según datos del Ministerio del Interior de Ecuador, citados por OIM, se evidencia un aumento significativo en la diferencia entre la cantidad de ecuatorianos que salen del país en comparación con los que llegan.

Los migrantes enfrentan no solo a los coyoteros, a quienes pagan miles de dólares, ahora también a secuestradores. En julio, la Cancillería confirmó que una familia, retenida en Chihuahua, México, había sido liberada.

El análisis del Editor General, Alfonso Albán Espín

En la mente de más de uno de los ecuatorianos ha rondado y ronda, todavía, la idea de salir del país. No resulta una mala idea cuando se vive en uno cuyo Gobierno pide mucho y devuelve poco. La seguridad escasea, así como los empleos. Las peleas políticas están al orden del día, mientras el ecuatoriano de a pie busca cómo sobrevivir el día. Eso sí, no hay que dejar de pagar impuestos. Porque si para algo es bueno el Gobierno (este y los anteriores) es para meterle la mano a los bolsillos de los contribuyentes y darle poco o nada a cambio.

Migrar siempre es una opción y no deja de serlo por el hecho de tener un trabajo. El sentimiento de inseguridad también es un factor. Pagar impuesto tras impuesto y seguir recibiendo la misma salud y educación paupérrima, también son factores. Vivir en un ambiente políticamente hostil y poco amigable para la movilidad, para la distracción y para la convivencia entre ciudadanos, también lo son.

No hay padre ni madre que no quiera una vida digna para el crecimiento de sus hijos. Lejos de todo eso que no contribuye en nada; más bien, aporta a alimentar una sociedad ya hastiada y desesperanzada.

Los candidatos deben ver un poco más allá que solo generar empleo. Por supuesto que es importante; pero también lo es desarrollarse en un espacio que le dé dignidad a los ciudadanos. De nada sirve tener una plaza de trabajo si se vive con miedo, con pesimismo y desesperanzado.