El correísmo demanda la inconstitucionalidad del reglamento del concurso para fiscal

El concurso para fiscal general se encuentra en etapa de recepción de postulaciones, que culmina el 3 de marzo de 2026

El movimiento Revolución Ciudadana presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del reglamento del concurso para fiscal general del Estado. El correísmo impugna la posibilidad de que abogados que hayan ejercido la defensa en casos de delitos graves, como el narcotráfico, puedan postularse al cargo de fiscal general.

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por la bancada legislativa del correísmo este 23 de febrero de 2026, según indicó en su cuenta de X el asambleísta Luis Fernando Molina. La acción ya fue ingresada a la Corte Constitucional y está previsto que un plazo de 24 horas se realice el sorteo del tribunal de admisión que la tramite.

Correísmo pude la suspensión del reglamento del concurso para fiscal

En su parte pertinente, el correísmo pide en su demanda de inconstitucionalidad que la Corte Constitucional suspenda de manera inmediata el reglamento del concurso para fiscal general del Estado para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) "deje de blindar normas que ponen en riesgo la institucionalidad".

Desde este miércoles se abren las postulaciones para fiscal general del Estado, cargo clave de la Función Judicial en Ecuador, en un concurso organizado por el CPCCS. ¿Cuáles son los requisitos?



Desde este miércoles se abren las postulaciones para fiscal general del Estado, cargo clave de la Función Judicial en Ecuador, en un concurso organizado por el CPCCS.

Posibles nexos con el narcotráfico motivan demanda de inconstitucionalidad

Según explicó Molina, la demanda de inconstitucionalidad es por la eliminación de un artículo del reglamento en el que se prohibía expresamente la postulación de abogados que hayan patrocinado causas de delitos graves, como el narcotráfico. Articulado que inicialmente constaba en el reglamento , pero que fue excluido por pedido de los gremios de abogados.

"No vamos a permitir que una norma hecha a la medida abra la puerta para que abogados que han defendido crimen organizado, narcotráfico o delitos de lesa humanidad aspiren a dirigir la persecución penal del país", comentó el asambleísta Molina en sus redes sociales e hizo un llamado al resto de gremios de abogados.

"Convocamos a los gremios de abogados, universidades, organizaciones sociales y veedurías —internas y externas— a sumarse con acciones de inconstitucionalidad y amicus curiae. Esta es una causa ciudadana: la Fiscalía debe estar en manos probas, no bajo la sombra de intereses oscuros", acotó el asambleísta del correísmo.

Concurso para fiscal general se encuentra en etapa de postulaciones

Desde el 18 de febrero de 2026 están abiertas las postulaciones para fiscal general del Estado. El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, hizo un llamado a los gremios de abogados y universidades para que presenten sus candidatos y participen por el cargo para fiscal. Las postulaciones cerrarán el 3 de marzo de 2026 próximo.

Pese al llamado del CPCCS, varios gremios de abogados y facultades de Derecho comentaron a EXPRESO que no participarán del concurso para fiscal general por desconfiar de la institución, el reglamento y la Comisión Ciudadana de Selección.

