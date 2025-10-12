Ejército ecuatoriano desmiente agresión a jóvenes indígenas: ¿qué ocurrió?

La denuncia viral señalaba que personal militar habría interceptado a dos jóvenes, agrediéndolos y cortándoles el cabello

El Ejército negó las acusaciones sobre una supuesta agresión y corte de cabello a jóvenes indígenas durante las movilizaciones sociales en Imbabura.

El Ejército Ecuatoriano negó las acusaciones que circulan en redes sociales sobre una supuesta agresión y corte de cabello a jóvenes indígenas durante las movilizaciones sociales en Imbabura. La institución calificó la información como falsa y reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios.

(Sigue leyendo: Paro Nacional 2025: Quito refuerza seguridad por marchas indígenas)

La denuncia viral señalaba que personal militar habría interceptado a dos jóvenes indígenas en la zona de Quiroga, agrediéndolos físicamente y cortándoles el cabello, un acto considerado ofensivo en la cultura andina.

📢 #Denunciamos ante el #Mundo:

5 compañeros #Kichwas ilegalmente retenidos por militares, dos les cortaron la trenza. @DanielNoboaOk y tú, militar mandadero del narcogobierno,

carga tu joroba de prejuicios,

porque quien no ama la vida, solo obedece. pic.twitter.com/BEJmRC4HP3 — Pacha Teran (@pachateran) October 12, 2025

Sin embargo, el Ejército aclaró que no existe evidencia que respalde estos hechos y que su accionar se ha mantenido dentro del marco legal y constitucional. Este pronunciamiento se da en medio de un contexto de protestas y bloqueos en varias provincias del país, donde circulan múltiples versiones no verificadas.

En el sur de Quito, los manifestantes se congregaron para intentar avanzar hacia El Arbolito. Foto: Gustavo Guamán/ Expreso.

¿Qué valor simbólico tiene el cabello?

¿Militares cortaron el cabello a jóvenes kichwas? Pueblo Otavalo denuncia racismo Leer más

La excandidata presidencial por Unidad Popular, Pacha Terán, denunció que la noche del 11 de octubre del 2025, en Quiroga, Cotacachi, cinco jóvenes kichwas habrían sido "ilegalmente retenidos por militares, dos les cortaron la trenza".

Expertos señalan que cortar el cabello sin autorización es una agresión, es un acto de racismo estructural porque es parte de una guía espiritual cuya traducción literal al español sería 'padre de luz'.

🚫 ¡𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟!

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑎 𝑗𝑜́𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖́𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠.

⚠️ 👉 *𝐸𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑒𝑠 𝐹𝐴𝐿𝑆𝐴*.

𝐸𝑙… pic.twitter.com/G7L4FtQrDl — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) October 12, 2025

¿Quieres leer EXPRESO sin límite? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!