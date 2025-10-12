Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

El Ejército negó las acusaciones sobre una supuesta agresión y corte de cabello a jóvenes indígenas durante las movilizaciones sociales en Imbabura.
El Ejército negó las acusaciones sobre una supuesta agresión y corte de cabello a jóvenes indígenas durante las movilizaciones sociales en Imbabura.Cortesía

Ejército ecuatoriano desmiente agresión a jóvenes indígenas: ¿qué ocurrió?

La denuncia viral señalaba que personal militar habría interceptado a dos jóvenes, agrediéndolos y cortándoles el cabello

El Ejército Ecuatoriano negó las acusaciones que circulan en redes sociales sobre una supuesta agresión y corte de cabello a jóvenes indígenas durante las movilizaciones sociales en Imbabura. La institución calificó la información como falsa y reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios. 

(Sigue leyendo: Paro Nacional 2025: Quito refuerza seguridad por marchas indígenas)

La denuncia viral señalaba que personal militar habría interceptado a dos jóvenes indígenas en la zona de Quiroga, agrediéndolos físicamente y cortándoles el cabello, un acto considerado ofensivo en la cultura andina. 

Sin embargo, el Ejército aclaró que no existe evidencia que respalde estos hechos y que su accionar se ha mantenido dentro del marco legal y constitucional. Este pronunciamiento se da en medio de un contexto de protestas y bloqueos en varias provincias del país, donde circulan múltiples versiones no verificadas.

RELACIONADAS
Marcha en Quito
En el sur de Quito, los manifestantes se congregaron para intentar avanzar hacia El Arbolito.Foto: Gustavo Guamán/ Expreso.

¿Qué valor simbólico tiene el cabello?

Una imagen representativa de niños y jóvenes kichwas con cabello largo.

¿Militares cortaron el cabello a jóvenes kichwas? Pueblo Otavalo denuncia racismo

Leer más

La excandidata presidencial por Unidad Popular, Pacha Terán, denunció que la noche del 11 de octubre del 2025, en Quiroga, Cotacachi, cinco jóvenes kichwas habrían sido "ilegalmente retenidos por militares, dos les cortaron la trenza".

Expertos señalan que cortar el cabello sin autorización es una agresión, es un acto de racismo estructural porque es parte de una guía espiritual cuya traducción literal al español sería 'padre de luz'.

¿Quieres leer EXPRESO sin límite? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Mundial sub 17: Víctor Idrobo confía en la Selección Femenina con fútbol y corazón

  2. Gasolina Ecuador 2025: operativos contra especulación y control de canasta

  3. Los poderes del ajo van más allá de la cocina, conozca sus beneficios

  4. Viajar con sabor: el encanto del turismo enológico

  5. El peligro del pensamiento de masas existe

LO MÁS VISTO

  1. Quito: la desolación afecta a la avenida 6 de Diciembre

  2. ¿Por qué hay un fuerte olor a caucho quemado en varios sectores de Guayaquil?

  3. Loma Larga: Inés Manzano trabaja para la minera | Por Roberto Aguilar

  4. Las SAS, con vía libre para operar en minería y energía

  5. Ejército Ecuatoriano despliega fuerzas militares desde Latacunga hacia Quito

Te recomendamos