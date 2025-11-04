Expreso
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no reconoce la última elección presidencial de Venezuela que, según el Gobierno, ratificó a Nicolás Maduro como mandatario.ARCHIVO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ecuador rechaza declaraciones de Nicolás Maduro sobre ser "ruta del narcotráfico"

La Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado de rechazo donde señala a Maduro de autócrata e ilegítimo

El Gobierno de Daniel Noboa rechazó este 4 de noviembre de 2025 las recientes declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que acusan a Ecuador ser una ruta para el narcotráfico hacia el exterior.

A través de un comunicado, donde tildó a Maduro de autócrata e ilegítimo, la Cancillería ecuatoriana recordó que el Gobierno del Noboa "ejecuta una política firme de lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, con resultados reconocidos internacionalmente"

En ese sentido, el Gobierno ecuatoriano señaló que "resulta inaceptable que un gobernante dictatorial, huérfano de toda legitimidad democrática, vinculado al Cártel de los Soles, pretenda desacreditar los esfuerzos de un país comprometido con la seguridad regional".

Nicolás Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.Presidencia de Venezuela

Los roces entre Venezuela y Ecuador por el origen del narcotráfico

A inicios de septiembre de 2025, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, insistió en señalar a Ecuador como el "principal exportador de cocaína" hacia Estados Unidos y Europa. Incluso llamó a Daniel Noboa como un "narcopresidente".

Durante un congreso del oficialismo Partido Socialista Unido (PSUV), Rodríguez afirmó que "casi toda la totalidad" de la cocaína producida, principalmente, en Colombia, así como en Perú y Bolivia, se transporta a Ecuador, de cuyos puertos sale "en contenedores de cambures (bananas)".

"¿Quién es socio de la principal empresa de transporte de bananos de Ecuador? Su presidente, y por eso necesitaban el fraude electoral contra la presidenta Luisa González (excandidata de RC), porque es el principal centro de exportación de cocaína hacia el norte, Estados Unidos y Europa", dijo.

